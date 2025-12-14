Δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού.

Η ΑΕΚ έκανε φανταστική εμφάνιση στο Αγρίνιο, υπέταξε τον Παναιτωλικό με το ευρύ 5-0 και διεύρυνε το νικηφόρο της σερί σε 8 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Πρωταγωνιστής ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος είχε δυο γκολ, ισάριθμες ασίστ και ενα δοκάρι.

Ο Αυστροκροάτης χαφ μόλις στο 10ο λεπτό σημάδεψε το δοκάρι με σέντρα - σουτ από τα δεξιά. Στο 26ο λεπτό ο Τσάβες έκανε λάθος πάσα, ο Λιούμπισιτις έκλεψε, έβγαλε τετ α τετ τον Καλοσκάμη, ο οποίος νικήθηκε από τον Αργεντινό, ο Λιούμπισιτς ακολούθησε τη φάση έκανε κεφαλιά - πάσα και ο Πινέδα μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στο 34ο λεπτό ο Ζοάο Μάριο κουβάλησε κάθετα την μπάλα, έσπασε αριστερά στον Λιούμπισιτς, ο οποίος γύρισε την μπάλα και ο Πορτογάλος, με άπιαστο πλασέ, έκανε το 0-2, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Στο 62ο λεπτό ο Αυστροκροάτης έκανε κίνησε από τα δεξιά προς τον άξονα και με άψογο αριστερό πλασέ νίκη τον Τσάβες για το 0-3. Τρία λεπτά αργότερα, στο 65', ο Ζοάο Μάριο «κουβάλησε» μπάλα στον άξονα, άνοιξε δεξιά στον Ρότα, ο οποίος γύρισε την μπάλα και ο «Λιούμπι» με τελείωμα μιας επαφής έκναε το 0-4, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Στο 77ο λεπτό ο Ελίασον εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά και ο Χρυσόπουλος 9 λεπτά μετά την είσοδο του στο παιχνίδι νίκησε τον Τσάβες για το 5-0, με φανταστικό τελείωμα μιας επαφής από το δεύτερο δοκάρι.

Στο φινάλε ο Κοϊτά έφτασε κοντά σε ακόμα ένα γκολ αλλά η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι έπειτα από το φανταστικό σουτ του.