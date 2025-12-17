Ρότα: «Είμαστε σε καλό μομέντουμ, αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την Κραϊόβα»

Ο Λάζαρος Ρότα στη συνέντευξη Τύπου υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ πρέπει να δει με απόλυτη σοβαρότητα την αυριανή αναμέτρηση με τη ρουμανική ομάδα για την απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λάζαρος Ρότα στη συνέντευξη Τύπου:

Για την άποψή του για την Κραϊόβα: «Έχουμε αναλύσει την Κραϊόβα, έχουμε το δικό μας πλάνο με βάση όσα μας έχει πει ο προπονητής. Είμαστε σε καλό μομέντουμ, πρέπει να μην την υποτιμήσουμε, πρέπει να δώσουμε πάνω από το 100% και να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή για να περάσουμε στους 16».

Για τον παίκτη που ξεχωρίζει από την Κραϊόβα: «Δεν νομίζουμε ότι είναι ένας, κοιτάμε το σύνολο και όχι έναν συγκεκριμένο παίκτη».

Για το αν υπάρχει πίεση: «Είναι κάπου στη μέση. Υπάρχει μια πίεση, ένα θετικό άγχος ότι πρέπει να κερδίσουμε. Όμως δεν πρέπει να υποτιμήσουμε κανένα παιχνίδι. Πρέπει να βλέπουμε πάντα το επόμενο ματς, το αυριανό δηλαδή».