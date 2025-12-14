Για ακόμα έναν αγώνα - αυτόν με τον Ολυμπιακό - ο κόσμος του Άρη δεν γεμίζει το γήπεδο και η εικόνα στις κερκίδες δεν είναι η ιδανική.

Απογοητευτική η εικόνα στις εξέδρες του «Κλεάνθης Βικελίδης» και στο Άρης - Ολυμπιακός.. Πρόκειται για μία κατάσταση non stop και που έχει να κάνει και με το ότι ο κόσμος δεν φαίνεται να εμπνέεται από τους ανθρώπους της ομάδας και φυσικά προβληματίζεται πάρα πολύ για την κατάσταση σε αυτήν. Και στον αγώνα του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ το γήπεδο είχε τέτοια εικόνα. Στο Άρης - Ολυμπιακός βρίσκονται περίπου 7 με 8 χιλ. θεατές.