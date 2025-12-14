Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta για το καρυδάτο διπλό στο Ιβανώφειο, αλλά και την ψυχή που πρέπει να βγάλει σήμερα για να έρθει η νίκη με ΟΣΦΠ.

Θα ξεκινήσω από την ιδιαίτερα σημαντική νίκη του μπασκετικού Άρη στο Ιβανώφειο. Σε ένα από τα δύο σημαντικότερα παιχνίδια της σεζόν για τους γηπεδούχους, σε μία έδρα που λόγω του μικρού της όγκου η πίεση είναι μεγάλη ο Άρης έβγαλε χαρακτήρα και πήρε το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι και στο γεγονός ότι αρκετοί του παίκτες ήταν σε κακή μέρα.

Ένας μέτριος Άρης, αλλά με ψυχή και παίκτες με προσωπικότητα όπως ο Τζόουνς και ο Νουά πήρε τη νίκη απέναντι σε μία ομάδα που κακώς την υποτιμούν αρκετοί οπαδοί του Άρη στα σχόλιά τους. Ο Ηρακλής μετά την απομάκρυνση του Σιγάλα-την οποία όσοι θυμούνται είχα προβλέψει μαζί με του Καραιτσιτς-παίζει καλό μπάσκετ και στα τελευταία 8 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη (εντάξει σε διοργάνωση…Α2 στην Ευρώπη) είχε 7 νίκες και 1 ήττα από τον ΟΣΦΠ στο ΣΕΦ!

Ο Άρης στο 4ο δεκάλεπτο έβαλε τα μεγάλα σουτ (δύο τρίποντα ο άφαντος κατά τα άλλα Κουλμπόκα) και πήρε μία νίκη προσωπικότητας. Θα μπορούσε να είναι πιο εύκολα τα πράγματα αν και πάλι δεν υπήρχαν ζητήματα κάτω από το καλάθι που στην Ελλάδα πολλαπλασιάζονται γιατί λείπει ένας εκ των Φόρεστερ ή Ίνοχ λόγω του περιορισμού των ξένων. Η κακή εμφάνιση του Άντζουγιτς χθες έδωσε την…εύκολη κριτική του να έμενε έξω ο Σέρβος για να είναι παρών ο Φόρεστερ. Είμαι 100% σίγουρος ότι και ανάποδα να είχε γίνει η επιλογή θα γινόταν ακριβώς η ίδια κριτική. Να έμενε έξω ο Φόρεστερ ή ο Ινοχ για να μπει ο Άντζουγιτς! Καλώς ή κακώς την επιλογή αυτή πρέπει να την κάνει κάθε φορά ο προπονητής και προσωπικά δεν θεωρώ αυτό ως πρόβλημα. Για μένα το ζήτημα είναι ότι τα κοντά σχήματα που επιλέγει ενίοτε ο Μίλισιτς αποδίδουν στην επίθεση, αλλά είναι προβληματικά στην άμυνα όταν μέσα σε αυτά είναι Κουλμπόκα ή Άντζουγιτς. Με δεδομένη όμως πλέον και την προσθήκη του Τσαιρέλη είναι δεδομένο ότι…ψηλός θα κόβεται στην Ελλάδα. Άλλη η κουβέντα του…φέρε έναν καλύτερο. Αυτά του…χρόνου εκτός αν…! Κρατάμε τη νίκη, αλλά και η ΚΑΕ Άρης ας καθίσει να δει το βίντεο του αγώνα ξανά και τις αποφάσεις του κ. Αγγελή, που ακόμα και όταν μπροστά στα μάτια του η μπάλα φεύγει από τα χέρια του ψηλού του Ηρακλή το δίνει ανάποδα, ενώ 5 φορές έδωσε φάουλ κατά του Άρη (2 ανύπαρκτα σε Ίνοχ, 1 σε Κουλμπόκα, 1 σε Μποχωρίδη και 1 σε Χάρελ) ενώ η μπάλα είχε φύγει άουτ από λάθος πάσα! Και επειδή έχω δει τα δυο τελευταία ματς του Ηρακλή, που κέρδισε εκτός έδρας, με ανάλογη εναντίον του διαιτησία τα πήρε και γενικά τον πάνε κόντρα.

Χθες πάντως ένα λάθος έκαναν υπέρ του Άρξ στο 53-53 όπου μέτρησαν σε πρώτο χρόνο ένα καλάθι που δεν έπρεπε να μετρήσει, αλλά έτσι ακυρώθηκε με το τσάλεντζ, το καλάθι που έβαλε μόνος του ο Πουλιανίτης!!!

Μετά τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αδικείται από τον Άρη!!!

Μια που αναφέρομαι σε σφυρίχτρες ας πάμε και στο ποδόσφαιρο! Μετά τις συντονισμένες φωνές του ΠΑΟΚ που αδικούνται από τον Άρη, πλέον διαβάζουμε και ακούμε και τα αντίστοιχα από Ολυμπιακό! Ο δυνάστης της ελληνικής διαιτησίας Άρης που ευνοήθηκε με τον ΠΑΟΚ, τώρα και με τον Ολυμπιακό! Όταν η προπαγάνδα έχει πάει σε άλλο επίπεδο και βάφει μέχρι και τα μπούτια του Ρόουζ, όταν ο αρχιδιαιτητής δεν συμπεριλαμβάνει την φάση που αλλοίωσε το αποτέλεσμα στην Τούμπα, ο Αρειανός διαβάζει και ακούει ότι είναι ευνοημένος απέναντι στον ΠΑΟΚ και τον ΟΣΦΠ! Το ότι ξαναορίστηκαν Γερμανοί μετά τα 2 ματς με τον ΠΑΟΚ δεν δείχνει τίποτα για τον τρόπο λειτουργίας του Λανουά. Για το ότι ο ΟΣΦΠ έχει πάρει δύο διπλά σε Τούμπα και ΑΕΚ με τον συγκεκριμένο Γερμανό επίσης δεν λέει τίποτα, ίσα ίσα τους αδίκησε, αλλά κέρδισαν. Προφανώς θα ήταν καλύτερος ο Ζωγράφος, ο Γενναίος, ο Παμπορίδης, ο Καζναφέρης, ο Χαραλαμπίδης και τα άλλα παιδιά ή στη νέα εποχή ο Πορτογάλος που στο κύπελλο ακύρωσε το γκολ του Ιτούρμπε και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ή γιατί ο Σουηδός με VAR τον Μπέμπεκ (ναι, ναι, ναι βρε κάτι συμπτώσεις όπως στο Βικελίδης με ΠΑΟΚ), που δεν είδαν το πέναλτι στο Νταρίντα στην κλωτσιά του Ροντινέι! Κοινώς ΟΛΟΙ φωνάζουν για την διαιτησία και όταν φωνάζει αυτός που πραγματικά αδικείται πρέπει να παίζει και καλό ποδόσφαιρο για να έχει το δικαίωμα!

Με ψυχή για να συνεχιστεί το σερί του Μεντιλίμπαρ…

Φυσικά όλοι αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο πριν το παιχνίδι δημιουργείται κλίμα για έναν Γερμανό ρέφερι. Αν κάποιος δεν το αντιλαμβάνεται ας δει τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ ότι μόνο στο Βικελίδης δεν έχει κερδίσει τα χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού. Βέβαια βρίσκει τον Άρη για μία ακόμα αγωνιστική ιδιαίτερα πληγωμένο να περιμένει πως και πως να έρθει ο Γενάρης και για να επιστρέψουν οι τραυματίες, αλλά και για να ενισχυθεί ουσιαστικά (και γρήγορα).

Πρέπει όσοι αγωνιστούν να κάνουν σήμερα κατάθεση ψυχής και να πάρουν μία νίκη για να βελτιώσουν την βαθμολογική τους θέση, αλλά κυρίως να δώσουν μία χαρά στον κόσμο. Δεν ξέρω τι σχήμα θα επιλέξει ο Χιμένεθ, θεωρώ και το επαναλαμβάνω ότι η κριτική που δέχεται είναι άδικη, αλλά θέλω να δω πάθος, ψυχή και να πάνε οι παίκτες πρώτοι στην μπάλα. Δεν το συζητώ για την μεγαλύτερη ποιότητα και πληρότητα του Ολυμπιακού, αλλά σε αυτά τα ματς για να κερδίσεις πρέπει να παίξεις έξυπνα και προφανέστατα χωρίς αφέλεια την οποία ο Άρης έχει δυστυχώς…μπόλικη. Το παιχνίδι κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ μοιάζει αρκετά με το σημερινό, κλειδί τα λίγα λάθη στα μετόπισθεν, αλλά και οι ευκαιρίες του Άρη που πρέπει να γίνουν γκολ. Τα υπόλοιπα στις 20:00 στο Βικελίδης!

Έδωσε ελπίδα, έδειξε προοπτική η νέα διοίκηση του ΑΣ Άρης

Θα πρέπει εδώ να σημειώσω και την αισιοδοξία που έβγαλε η διοίκηση του ΑΣ Άρης. Θα σημειώσω κάτι που το είπα και στις εκπομπές στη Novibet AllAboutARIS TV. Αυτό το ΔΣ έχει ανθρώπους που ποτέ δεν υπήρχαν ξανά όχι μόνο σε συμβούλιο του Ερασιτέχνη, αλλά ούτε καν της ΠΑΕ και της ΚΑΕ. Είμαι βέβαιος ότι ήδη κάνουν και θα κάνουν ότι μπορούν για να υλοποιηθεί στο έπακρο αυτό που σημείωσε για…κάτι καλύτερο ο κ. Αιβαζίδης που επικοινωνιακά αφαίρεσε από το...οπλοστάσιο μπαρουφολόγων και τρολ το επιχείρημα φανταστικών ενδιαφερόμενων για την ΠΑΕ. Όποιος θέλει πλέον πάει στην μάνα του συλλόγου και κανένας δεν μπορεί να αποκρύψει ένα πραγματικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και θα συζητάμε για ανύπαρκτες προτάσεις, που στόχο έχουν μόνο την εσωστρέφεια και την δημιουργία κλίματος.

Πέρα από όσα θα δρομολογηθούν ή δρομολογούνται ήδη για να έρθει ένας μεγάλος επενδυτής, υπάρχουν στα σκαριά και πολλά ακόμα σχέδια. Αυτά όμως θα τα δούμε εν καιρώ που πιστέψτε με δεν είναι και τόσο μακριά.

Ραντεβού στο Βικελίδης…