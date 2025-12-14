Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε τον Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης για τον αγώνα (20:00) με τον Ολυμπιακό καθώς ο Μόντσου είναι εκτός 11αδας.

Η επιλογή των Γαλανόπουλου-Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής δεν αποτελεί έκπληξη καθώς ο Ισπανός τεχνικός δοκίμασε αυτό το δίδυμο στη διάρκεια της προετοιμασίας, ενδεχομένως να συνυπολόγισε και τη δεδομένη απουσία του Σέρβου μέσου στο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Φρέντρικ Γένσεν θα κινηθεί πίσω από τον Λορέν Μορόν ο οποίος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης ενώ οι Κάρλες Πέρεθ (δεξιά), Ντούντου (αριστερά) θα είναι στα άκρα.

Στην αμυντική τετράδα δεν υπήρχαν επιλογές λόγω της πληθώρας τραυματισμών. Τεχέρο και Φαντιγκά θα είναι στα άκρα με τους Ροζ-Άλβαρο στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, μπροστά από τον Γιώργο Αθανασιάδη.

