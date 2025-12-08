Μια ΑΕΚ που ευχαριστιέσαι να βλέπεις και ένας Πινέδα το... κάτι άλλο

Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ που διαρκώς βελτιώνεται, τον Νίκολιτς που κρατάει σε επαγρύπνηση το ρόστερ, τον φοβερό Πινέδα και το... ξεψάχνισμα της λεπτομέρειας.

Μπήκαμε στον Δεκέμβρη και η ΑΕΚ συνεχίζει όπως ολοκλήρωσε τον Νοέμβριο. Δεν είναι απλά οι έξι σερί νίκες που μετράει σε όλες τις διοργανώσεις και τα πέντε συνεχόμενα τρίποντα στο πρωτάθλημα, αλλά είναι και η ωραία εικόνα που βγάζει στο χορτάρι. Η ΑΕΚ εδώ και ενάμιση μήνα, όπως έχουμε ξαναγράψει, αρέσει και το κυριότερο βελτιώνεται. Ευχαριστιέσαι να τη βλέπεις στο γήπεδο να παράγει ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δείχνοντας φρέσκια με καλές εντάσεις και βγάζοντας πλέον τη δουλειά που έχει γίνει από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Είναι μια αρκετά μεγάλη σειρά αγώνων πλέον στην οποία η ΑΕΚ διατηρεί τα υψηλά επίπεδα απόδοσης, βρίσκει τους αυτοματισμούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πέρα από το ότι δημιουργεί, έχει καταφέρει και να σκοράρει, κομμάτι στο οποίο δυσκολευόταν από το ξεκίνημα της σεζόν. Οι κιτρινόμαυροι έχουν μια συνέπεια και μια συνέχεια χτίζοντας πάνω σε έναν ορθολογικό τρόπο παιχνιδιού και είναι όμορφοι στο μάτι. Προφανώς και κάποια στιγμή μπορεί να έρθει μια κακή εμφάνιση, για ποδόσφαιρο μιλάμε, όμως αυτό που έχει σημασία είναι η αγωνιστική πρόοδος που τη δεδομένη στιγμή ανοίγει συνεχώς την όρεξη για το μετά. Και όλα αυτά σε ένα διάστημα με αρκετά προβλήματα από τις απουσίες με τους τραυματισμούς.

Για να φτάσουμε όμως στο χθεσινοβραδινό άνετο 4-1 επί του Ατρόμητου είχε προηγηθεί και η άψογη διαχείριση από τον Νίκολιτς στο επίπεδο της νοοτροπίας ενόψει της αναμέτρησης αυτής. Ο Σέρβος τεχνικός γνώριζε πως μετά από ένα πολύ καλό σερί νικών και έπειτα από σπουδαία εκτός έδρας αποτελέσματα όπως ήταν αυτά που πήρε η ΑΕΚ σε Φλωρεντία και Λεωφόρο δεν θα ήταν δύσκολο το μυαλό να ξεφύγει. Ειδικά όταν ακολουθεί ένα ακόμα σημαντικό ευρωπαϊκό ματς με τη Σάμσουνσπορ. Από τη στιγμή που τελείωσε το μεσοβδόμαδο ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ είχε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το ματς με τον Ατρόμητο θα έπρεπε να το προσεγγίσουν άπαντες με απόλυτη σοβαρότητα και συγκέντρωση. Όπως και έγινε.

Ονειρικός Πινέδα, «καυτός» Γιόβιτς και... ξεψάχνισμα

Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας. Κάθε ένας στη μηχανή του Νίκολιτς βάζει το δικό του λιθαράκι και είναι εξίσου σημαντικός. Αλλά ρε Πινέδα είσαι το κάτι άλλο! Ο «Μαγίτο» καταρχάς από τη γλώσσα του σώματος δείχνει ότι είναι σε φανταστική κατάσταση. Όταν στους πανηγυρισμούς έχει επαναφέρει τις τούμπες το φωνάζει ότι έχει βρει ξανά τον καλό του αγωνιστικό εαυτό, πέραν του ότι τον ξεδιπλώνει μέσα στο γήπεδο. Λέγαμε ότι έχει ξεκινήσει και πατάει ξανά περισσότερο μέσα στην αντίπαλη περιοχή και αυτό τον έχει φέρει στα επίπεδα της πρώτης του χρονιάς σκοράροντας. Παράλληλα είναι παντού μέσα στο γήπεδο, καταπίνει τους πάντες στο κέντρο, παίζει κάθετα, αναπτύσσει την ομάδα, ενώ ταυτόχρονα καταστρέφει τις μπαλιές των αντιπάλων. Τον απολαμβάνεις μέσα στο γήπεδο τον Μεξικανό χαφ που είναι ο κορυφαίος στη θέση του στο ελληνικό πρωτάθλημα με διαφορά.

Από εκεί και πέρα ο Γιόβιτς έχει βρει την επαφή με τα δίχτυα για τα καλά και αυτό είναι ένα επίσης εξαιρετικό νέο καθώς η μεγάλη κλάση του σε συνδυασμό με το ότι παίρνει αυτοπεποίθηση από το γεγονός ότι σκοράρει αρκετά τελευταία είναι μήνυμα για ακόμα καλύτερα πράγματα στη συνέχεια. Ο Ρότα συνεχίζει ακάθεκτος στη δεξιά πλευρά πραγματοποιώντας την κορυφαία σεζόν στην καριέρα του, ενώ παρά το γκολ που δέχεται η ΑΕΚ, οι Ρέλβας και Μουκουντί σε ακόμα ένα παιχνίδι τα έχουν πάει εξαιρετικά στο κέντρο της άμυνας, έχοντας κουμπώσει αρμονικά μεταξύ τους. Αλλά επειδή δεν γίνεται όλα να πηγαίνουν καλά, ήρθε η άτυχη στιγμή με τον τραυματισμό του Γκατσίνοβιτς σε μια περίοδο που είχε βρει ξανά τα πατήματά του και βοηθούσε πολύ και ας ελπίσουμε πως δεν θα είναι κάτι το σοβαρό, όπως φάνηκε αρχικά από τον τραυματισμό του αποχωρώντας υποβασταζόμενος και σε φορείο έπειτα.

Έρχεται τώρα μεγάλο και σημαντικό παιχνίδι στην Τουρκία με τη Σάμσουνσπορ, όπου η ΑΕΚ πηγαίνει έχοντας ξαναμπεί γερά για το κόλπο της πρώτης οκτάδας. Όμως, όπως σωστά είπε ο Νίκολιτς, πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια καλοδουλεμένη ομάδα. Δεδομένα θα είναι το δυσκολότερο ματς της ΑΕΚ μέχρι τώρα στη σεζόν. Θα αναφερθούμε στις επόμενες μέρες για τη νέα ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει η ΑΕΚ, ωστόσο η εμφάνιση και ο τρόπος που ήρθε το διπλό στη Φλωρεντία δείχνουν τον δρόμο ώστε η Ένωση να πιάσει ανάλογη απόδοση και να προσπαθήσει να φύγει με αποτέλεσμα. Αν και δεν θα είναι καθόλου εύκολο...

Και κάτι για κλείσιμο. Την ώρα που στους άλλους μετρούν γκολ μετά από σπρωξίματα, χαρίζονται κόκκινες κάρτες, δεν δίνονται πεντακάθαρα πέναλτι σε αντιπάλους, στα παιχνίδια της ΑΕΚ ψάχνουν την παραμικρή επαφή, το παραμικρό χέρι, το παραμικρό κάτι, ξεψαχνίζοντας τις φάσεις για να ακυρώσουν γκολ ή σε κάθε περίπτωση για να δώσουν μια απόφαση εναντίον της. Η λίστα αρχίζει και μεγαλώνει εκνευριστικά με τις περιπτώσεις. Όχι πως δεν το ξέραμε ή δεν το περιμέναμε. Καμία έκπληξη. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση άλλωστε...