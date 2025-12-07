Δείτε την απίθανη κεφαλιά του Γένσεν με την οποία ο Αρης είχε ισοφαρίσει τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Τούμπας πριν από το 2-1 με πέναλτι του Γιακουμάκη στη λήξη του α' μέρους.

Στο 45', περίπου 20 λεπτά μετά το 1-0 του ΠΑΟΚ, ο Αρης ισοφάρισε στην Τούμπα χάρη σε θαυμάσια κεφαλιά του Φινλανδού, σουηδικής καταγωγής, Φρέντρικ Γένσεν. Αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει αυτό το 1-1, καθώς στο φινάλε του α' μέρους ο Γιακουμάκης έδωσε το προβάδισμα στον Δικέφαλο από την άσπρη βούλα.

Επισημαίνεται ότι η ΠΑΕ Αρης εξέδωσε ανακοίνωση κατά της διατησίας κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, στην οποία τόνισε: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που συμβαίνουν στην Τούμπα! Με το ζόρι ο Σέρβος διαιτητής και ο Ιταλός VARistas να χάσει ο ΑΡΗΣ! Χαρίζουν κόκκινη-μαρς στο 2' στον Π.Α.Ο.Κ. και ανακαλύπτουν πέναλτι στο 45'+2' σε βάρος μας! Ένας Θεός ξέρει τι άλλο θα κάνουν στο δεύτερο ημίχρονο. Ντροπή Στεφάν Λανουά...».

Ο Άρης διαμαρτύρεται για δύο φάσεις. Γι’ απευθείας κόκκινη κάρτα του Ιβανούσετς στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα αλλά και για το πέναλτι που έδωσε ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς έπειτα από υπόδειξη του Ιταλού VARista Αλεσάντρο Ντι Πάολο.