Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Τάισον κέρδισε πέναλτι από τον Διούδη και ο Γιακουμάκης ευστόχησε για το 2-1!

Όλα έδειχναν πως με την ισοφάριση του Αρη στο 44' το σκορ ημιχρόνου θα ήταν το 1-1! Τελικά στα... χασομέρια του πρώτου μέρους ο δραστήριος Τάισον τσίμπησε την μπάλα, ο Διούδης σύμφωνα με το VAR τον ανέτρεψε και καταλογίστηκε πέναλτι. Μια απόφαση που ξεσήκωσε την οργή των ανθρώπων του Άρη που μάλιστα στην ανάπαυλα του ντέρμπι της Τούμπας εξέδωσαν ανακοίνωση.

Τελικά την εσχάτη των ποινών ανέλαβε να εκτελέσει ο Γιώργος Γιακουμάκης που δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να νικήσει τον κίπερ των «κίτρινων» για να κάνει το 2-1 και να ξαναβάλει πάλι τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ.