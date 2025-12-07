Sold out το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το μεγάλο αποψινό παιχνίδι κόντρα στον Άρη.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε τον Άρη στην Τούμπα στις 19:30 (NovaSports Prime, live από Gazzetta) στο μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague ψάχνοντας τη νίκη που θα τον βοηθήσει να διατηρηθεί στο -2 από τον Ολυμπιακό, που κέρδισε χθες με 3-0 τον ΟΦΗ.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ενημέρωσε με ανακοίνωσή του πως δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια για τον αγώνα αυτόν, αφού ο κόσμος του εξάντλησε όλα τα... μαγικά χαρτάκια για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έκανε και σχετική ανάρτηση στα social media της για να ενημερώσει για το γεγονός αυτό τον κόσμο της δίνοντας και το σύνθημα για το αποψινό παιχνίδι: «Με γεμάτη Τούμπα, για τη νίκη!».