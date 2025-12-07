ΠΑΟΚ: Sold out το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε τον Άρη στην Τούμπα στις 19:30 (NovaSports Prime, live από Gazzetta) στο μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague ψάχνοντας τη νίκη που θα τον βοηθήσει να διατηρηθεί στο -2 από τον Ολυμπιακό, που κέρδισε χθες με 3-0 τον ΟΦΗ.
Ο «δικέφαλος του βορρά» ενημέρωσε με ανακοίνωσή του πως δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια για τον αγώνα αυτόν, αφού ο κόσμος του εξάντλησε όλα τα... μαγικά χαρτάκια για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έκανε και σχετική ανάρτηση στα social media της για να ενημερώσει για το γεγονός αυτό τον κόσμο της δίνοντας και το σύνθημα για το αποψινό παιχνίδι: «Με γεμάτη Τούμπα, για τη νίκη!».
#PAOKFans Με γεμάτη Τούμπα, για τη νίκη! #PAOK #OurWay 🏟️🔥⚫️⚪️#PAOKARIS #slgr pic.twitter.com/NSJ4hINKPv— PAOK FC (@PAOK_FC) December 7, 2025
