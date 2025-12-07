Μπέος: «''Χειρουργική'' διαιτησία Τσακαλίδη, σφάξιμο με... βαμβάκι»

Ο Αχιλλέας Μπέος επιτέθηκε κατά του διαιτητή Τσακαλίδη για την διαιτησία του στον αγώνα του Βόλου με την Κηφισιά.

Την επομένη της εντός έδρας ισοπαλίας του Βόλου με την Κηφισιά, ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας της Μαγνησίας, Αχιλλέας Μπέος έκανε μία οργισμένη ανάρτηση σχετικά με την διαιτησία που έτυχε η ομάδα της πόλης του στο συγκεκριμένο ματς.

Εκείνος αφότου κάκισε την απόδοση που είχε το κλαμπ της Μαγνησίας στο συγκεκριμένο ματς μίλησε για διαιτησία «χειρουργείο» και «σφάξιμο με βαμβάκι» τονίζοντας πως ο διαιτητής Τσακαλίδης είχε μόνο σκοπό να μην κερδίσει ο Βόλος.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου

«Αντικειμενικά η χθεσινή εμφάνιση της ομάδας του Βόλου στον αγώνα με την Κηφισιά δεν ήταν καλή και ίσως και η ισοπαλία που τελικά πήρε να ήταν περισσότερο από ό,τι άξιζε.

Όμως άλλο είναι αυτό και άλλο η " χειρουργική " διαιτησία του Τσακαλίδη! Χρόνια είχα να δω τέτοια διαιτησία, τέτοιο σφάξιμο με… βαμβάκι!

Για όσους γνωρίζουν από ποδόσφαιρο ήταν εμφανές ότι ο μόνος στόχος του συγκεκριμένου διαιτητή ήταν να μην κερδίσει ο Βόλος. Δεν έχει νόημα να προχωρήσω σε επισημάνσεις και λεπτομερείς αναλύσεις. Θα ήταν κουραστικό.

Απλώς εκφράζω την απογοήτευση και την ντροπή μου που εν έτει 2025 στο ελληνικό ποδόσφαιρο σφυρίζουν ακόμη Τσακαλίδηδες. Και επισημαίνω ότι η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος βρίσκει την ομάδα του Βόλου κατάφωρα αδικημένη».