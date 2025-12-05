Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για έναν παίκτη του Ολυμπιακού με πολύ ιδιαίτερα χαρακρηριστικά.

Έβλεπα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ελλάς Σύρου και σκέφτηκα να γράψω κάποια πράγματα για τον Μέχντι Ταρέμι. Πολύ απλά γιατί είναι ιδιαίτερη περίπτωση.

Αν θυμάμαι καλά, στα πρώτα 30 λεπτά είναι ζήτημα αν ακούμπησε δύο φορές την μπάλα! Σε έναν Ολυμπιακό που ήταν συνεχώς στην επίθεση, ο δεύτερος κυνηγός η, αλλιώς το 10άρι, να μην ακουμπάει την μπάλα. Αυτό που λέμε, είτε υπήρχε, είτε δεν υπήρχε, το ένα και το αυτό. Και ξαφνικά του βγάζει μία καλή πάσα από την άμυνα ο Κοστίνια κι ο Ιρανός με μία κίνηση του σώματος του, και σχεδόν χωρίς να βλέπει, τσιμπάει την μπάλα και βγάζει τον Γιάρεμτσουκ φάτσα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Ο Ουκρανός έχασε το γκολ, με τον γκολκίπερ της Σύρου να γίνεται…Τζολάκης (δες ευκαιρία του Παναιτωλικού την περασμένη Κυριακή στο Αγρίνιο) κι έτσι δεν αναδείχθηκε όπως έπρεπε αυτή η ασίστ του Ταρέμι, που ήταν ένα μικρό έργο τέχνης. Ένα απλό άγγιγμα της μπάλας ήταν αρκετό για να έρθει σε θέση για γκολ ένας συμπαίκτης του. Kι από εκεί που δεν υπήρχε στο γήπεδο για 39 λεπτά, θα έκανε τη διαφορά με μία πασούλα «με τη μία».

Είναι παίκτης ουσίας ο Ταρέμι. Τον χάνεις μέσα στο παιχνίδι και από εκεί που δεν τον περιμένεις τον βλέπεις να κάνει η, να φτιάχνει γκολ. Και δεν είναι ότι το κάνει με τη Σύρο, για παράδειγμα το πολύ ωραίο ένα-δύο με τον Γιαζίτσι και στη συνέχεια την πολύ έξυπνη πάσα στο Νασιμέντο κάτω από τα πόδια αντίπαλου στη φάση του γκολ του Τούρκου, το 3-1. Το κάνει με την ίδια ευκολία και με την ΑΕΚ, αν θυμηθείτε πώς είχε βγάλει τον Ελ Κααμπί τετ α τετ με τον Στρακόσια με εκείνη την πανέξυπνη πάσα του, με τον σέντερ φορ του Ολυμπιακού να χάνει την ευκαιρία τότε, όπως την έχασε τώρα την ευκαιρία κι ο Γιάρεμτσουκ!

Πιθανότατα δεν θα σου κάνει πολλά πράγματα στο παιχνίδι ο Ταρέμι, αλλά τα περισσότερα από αυτά που θα σου κάνει είναι to the point. Στο γκολ που έβαλε προχθές στο Κύπελλο, δεν είναι ότι έκανε μία σωστή προβολή σε μία καλή σέντρα (του Γιαζίτσι). Είναι ότι ο ίδιος ξεκίνησε την πραγματικά καλή επίθεση του Ολυμπιακού, που είχε ως κατάληξη το γκολ του, προϊόν τόσο της ευχέρειας του Τούρκου να «φτυαρίζει» την μπάλα με το καλό του αριστερό πόδι, όσο και της ικανότητας του Ιρανού να παίρνει καλές θέσεις στην περιοχή, αυτό που λέμε να πλασάρεται καλά. Και θα το δεις αυτό στον Ταρέμι, το ξαναγράφω γιατί έχει σημασία, είτε με την Σύρο, είτε με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αν θυμηθούμε το γκολ του με κεφαλιά από τη σέντρα του Έσε.

Παρεμπιπτόντως, η χρησιμοποίηση δύο σέντερ φορ στον Ολυμπιακό έχει ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα που αποτυπώνεται στα γκολ του Ταρέμι με τη Ρεάλ και τη Σύρο, όπως και στο γκολ του Γιάρεμτσουκ επίσης με τη Σύρο (δίδυμο πια με τον Ελ Κααμπί σε εκείνο το χρονικό σημείο του αγώνα). Και το πλεονέκτημα είναι πως όταν γίνεται η σέντρα, είναι αλλιώς να έχεις δύο κορμιά και δη επιθετικούς και αλλιώς είναι να έχεις έναν επιθετικό και π.χ. τον Τσικίνιο. Οι αμυντικοί δυσκολεύονται πολύ περισσότερο και έτσι χάνονται αρκετές φορές τα μαρκαρίσματα.

Τέλος πάντων, για να επιστέψουμε στον Ταρέμι. Ακόμη κι έτσι, στο στιλ του ενίοτε…άφαντου, αλλά ξαφνικά killer η, assistman (!), ο Ιρανός είναι εξαιρετικά πολύτιμος στον Ολυμπιακός. Όμως στα λεγόμενα μεγάλα παιχνίδια, πρέπει να το αλλάξει αυτό το πράγμα, το «εξαφανίζομαι για 10-15 λεπτά». Δεν έχει ο Ολυμπιακός τέτοια πολυτέλεια, όπως εκείνο που είχαμε δει με τη Ρεάλ όταν μπήκε αλλαγή και ήταν σαν να μην υπήρχε μέχρι το 52 που σκόραρε.

Και μετά πάλι άφαντος για 20-25 λεπτά μέχρι που στο τέλος ξαναμπήκε πραγματικά ενεργά και καλά στο παιχνίδι.

Άσχετο: Έγραψα σήμερα στον Πρωταθλητή ποιος θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού στη Β ομάδα. Η συνέχεια είναι ότι ο Άλβαρο Ρούμπιο θα φέρει και το επιτελείο του από την Ισπανία στο Ρέντη, με πρώτον τον 31χρονο Τόρτσου, που θα είναι ο βοηθός του και χθες παραιτήθηκε από τη Βαγιαδολίδ. Η άλλη επιλογή του Ολυμπιακού ήταν ο Ταουσιάνης, της Εθνικής Ελπίδων.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν ήταν κακός ο Καμπελά την Τετάρτη στο ματς Κυπέλλου. Ούτε αδιάφορο μπορείς να τον πεις. Ήταν «μέσα» στο ματς. Με καλές συνεργασίες, ανακτήσεις, μερικές ωραίες ενέργειες και πάσες, βοηθώντας στην κυκλοφορία της μπάλας. Απείλησε και σε μία περίπτωση, ενώ είχε και την έξυπνη ασίστ στον Γιαζίτσι στο 1-0, συν δύο καλές μπαλιές για σουτ συμπαικτών του από καλές θέσεις.

Αυτό που λείπει από τον Γάλλο είναι ότι δεν βγάζει ένταση στο παιχνίδι του, σε μία ομάδα που το πρώτο της χαρακτηριστικό είναι η ένταση. Κι επειδή αυτό συμβαίνει και με άλλους παίκτες, όπως ο Ταρέμι κι ο Γιαζίτσι, καταλαβαίνουμε και κατανοούμε γιατί από αυτούς ο Μεντιλίμπαρ επιλέγει τον ένα πιο πολύτιμο για την ομάδα. Ενίοτε και κανένα…

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😃