Σε ακρόαση κλήθηκε ο ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ για περιστατικά που έλαβαν χώρα στο εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό.

Όπως αναφέρει η ΔΕΑΒ στην ανακοίνωσή της, καλεί την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ακρόαση στις 9 Δεκεμβρίου για «καταστροφή πολλών καθισμάτων από φιλάθλους» στο γήπεδο της Λιβαδειάς καθώς και για «θραύση υαλοπίνακα του booth από παράγοντα».

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ για την κλήση του ΠΑΟΚ

«Καλεί σε ακρόαση στις 9/12/2025, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Δημοτικού Σταδίου Λειβαδιάς «Λάμπρος Κατσώνης» κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης που διεξήχθη σε αυτό στις 30/11/2025 μεταξύ των ΠΑΕ Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super league 1 αγωνιστικής περιόδου 2025/2026, και ειδικότερα για καταστροφή από φιλάθλους της πολλών καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 4 και 5 του ως άνω γηπέδου και για θραύση από παράγοντά της, υαλοπίνακα (plexiglass) του booth.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.