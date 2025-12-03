Ο Βισέντε Ταμπόρδα που ήταν από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές του Παναθηναϊκού παραμένει ανενεργός και με τον Ράφα Μπενίτεθ έχοντας παίξει σε 9 παιχνίδια του Ισπανού μόλις 64 λεπτά.

Ο Παναθηναϊκός έστω και δύσκολα κατάφερε να επικρατήσει της Κηφισιάς με 1-0 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Μια νίκη που ήρθε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπακασέτα. Στο ματς αυτό δεν αγωνίστηκε για ακόμα μία φορά ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος έμεινε στον πάγκο (ο Μπενίτεθ έκανε τέσσερις και όχι πέντε αλλαγές).

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός που αποκτήθηκε με αγορά από την Μπόκα Τζούνιορς δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει ρόλο στους «πράσινους». Για την ακρίβεια δεν έχει καταφέρει να βρει ούτε θέση στο ροτέισον, όχι μόνο με τους προηγούμενους προπονητές, αλλά και με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος στο ντέρμπι με την ΑΕΚ τον είχε αφήσει εκτός 23άδας!

Η αλήθεια είναι πως όταν ανέλαβε ο Ισπανός δεν ήταν λίγοι αυτοί που περίμεναν πως ο Ταμπόρδα θα είχε θέση αν όχι στην ενδεκάδα, σίγουρα σε κάποια παιχνίδια ως αλλαγή, ειδικά από την στιγμή που υπήρχαν απουσίες είτε λόγω τραυματισμών, είτε λόγω τιμωριών στη μεσαία γραμμή σε διάστημα στο οποίο το πρόγραμμα του Τριφυλλιού ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένο.

Ο Μπενίτεθ έχει καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε 9 παιχνίδια με τον Ταμπόρδα να έχει αγωνιστεί μόλις σε 64 λεπτά. Συγκεκριμένα ξεκίνησε στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο στις 29/10/2025 στο Περιστέρι με το «τριφύλλι» να επικρατεί με 2-1 και έπαιξε για 64 λεπτά ως βασικός. Αντικαταστάθηκε από τον Τετέ. Στο ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά ήταν στο πάγκο, χωρίς όμως και πάλι να μπει ούτε λεπτό.

Στην προ Μπενίτεθ εποχή ο Ταμπόρδα είχε χρησιμοποιηθεί από τον Δημήτρη Κοροπούλη για 58 λεπτά στο Παναθηναϊκός - Athens Kallthea 2-1 (Κύπελλο), ενώ είχε τρεις συμμετοχές επί Χρήστου Κόντη στο Europa League, με συνολικό χρόνο συμμετοχής 22 λεπτά, στα ματς με Γιουνγκ Μπόις (1-40, Γκόου Αχέντ Ιγκλς (1-2) και Φέγενορντ (ήττα με 3-1). Στο πρωτάθλημα ακόμα δεν έχει κάνει ντεμπούτο!