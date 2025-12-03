Ο Χαμζά Μεντίλ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον χόνδρο και θα επιστρέψει στη δράση το 2026!

Ο Μαροκινός αμυντικός είχε επιστρέψει στις προπονήσεις καθώς όμως διατηρήθηκαν οι ενοχλήσεις στον χόνδρο, αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με χειρουργική επέμβαση. Ο Χαμζά Μεντίλ υποβλήθηκε σε επέμβαση σήμερα (3/12) και πλέον αναμένεται να εκτιμηθεί με ακρίβεια το διάστημα της απουσίας του. Προς το παρόν εκτιμάται ότι αυτό θα είναι μεταξύ έξι και οκτώ εβδομάδων!