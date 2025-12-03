Καθήκον και νέα εποχή

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για την σημασία της νίκης στα επόμενα ντέρμπι, αλλά και τη νέα εποχή στον Άρη.

Μπορεί για ένα ακόμα παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ο Άρης να έβγαλε την ψυχή στον κόσμο του, αλλά αυτή την φορά κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, έστω με τον γκραν γκινιόλ τρόπο που υπέγραψε ο Ντούντου. Ο Άρης με 16 μόλις βαθμούς είναι 5 πίσω από τον τέταρτο Λεβαδειακό, αλλά συνεχίζει να αγκομαχά, να προβληματίζει και γενικότερα να μην εμπνέει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να βελτιώσει την εικόνα του. Προφανώς και σε αυτό παίζουν ρόλο οι πολλοί τραυματισμοί και οι πολλές απουσίες. Προσωπικά το έχω σημειώσει πολλές φορές ότι δεν γίνεται να κρίνεται ο Χιμένεθ με αυστηρότητα όταν το Σάββατο του έλειπαν Μόντσου, Μεντίλ, Καντεβέρε, Αλφαρελά, Γένσεν, Σούντμπεργκ, Δώνης, Σίστο, ενώ Φαμπιάνο και Μουζαουί ήταν…τύποις στον πάγκο μαζί με τους δύο αναπληρωματικούς τερματοφύλακες, 3 Παναγίδη, Χαρούπα, Παπασαραφιανό και τους Φρίντεκ, Ντούντου και Νίνγκ (που δεν είχε καν συμμετοχή στο πρωτάθλημα). Και όμως παρά τις πολλές απουσίες η ευθύνη για το ότι έφτασε εκεί που έφτασε το ματς με την Λάρισα χωρίς σουτ ως το πέναλτι στο 94, είναι ευθύνη του Άρη.

Νίκη για την τετράδα...

Η νίκη έδωσε μία ανάσα, αλλά αυτές οι ανάσες πρέπει να είναι ακόμα περισσότερες και ο Άρης οφείλει να διεκδικήσει νίκες και στα επόμενα 3 παιχνίδια ως την διακοπή κόντρα σε ΠΑΟΚ, ΟΣΦΠ και Αστέρα στην Τρίπολη. Πριν από αυτό όμως έχει σήμερα το βράδυ ένα παιχνίδι στόχου που από την μία μπορεί να του στρώσει έναν καλύτερο δρόμο διάκρισης μέσω κυπέλλου, αλλά παράλληλα να βελτιώσει την ψυχολογία του, να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του για την δύσκολη συνέχεια. Ο Άρης οφείλει να παίξει για τη νίκη και σήμερα το βράδυ, αλλά και την Κυριακή. Σήμερα με φυσιολογικά αποτελέσματα στα παιχνίδια του Λεβαδειακού και του Παναθηναϊκού, θα περιμένει να δει τι θα γίνει στο ΑΕΚ-ΟΦΗ. Αν η Ένωση δεν κερδίσει με 3-0 και πάνω, τότε στον Άρη αρκεί απλή νίκη. Σε διαφορετική περίπτωση το αποτέλεσμα του ντέρμπυ θα καθορίσει μόνο τις θέσεις των 2 αντιπάλων με τον Άρη να είναι πέμπτος με νίκη ή ισοπαλία και 6ος ή 7ος με ήττα.

Το θετικό για τον Χιμένεθ είναι ότι θα έχει διαθέσιμους τους Μόντσου, Φαμπιάνο, Σίγουρη η υποχρεωτική παρουσία του Παναγίδη στην ενδεκάδα. Το…φοβερό για τον Άρη είναι ότι θα έχει και άλλες αλλαγές ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα όπως αυτά κόντρα στην Λάρισα. Αριθμό μην μου ζητάτε, γιατί φέτος πραγματικά δεν ξέρει κανείς! Οι παίκτες που θα αγωνιστούν οφείλουν να τα δώσουν όλα και μακάρι μετά από καιρό να φανεί στο άκρο του αγωνιστικού τούνελ μία χαραμάδα αισιοδοξίας. Σημειώνω ότι η συνέχεια στον θεσμό θα γίνει με…ενίσχυση μεταγραφική για όλες τις ομάδες, οπότε ο Άρης είναι υποχρεωμένος να κυνηγήσει ότι καλύτερο μπορεί ως τότε.

Ο κόσμος θα είναι παρά την πίκρα του, παρά την δεδομένη του αγανάκτηση και πάλι εκεί. Θα στηρίξει την ομάδα και τους παίκτες του Χιμένεθ όπως κάθε φορά, αλλά επιτέλους ας του προσφέρει το τμήμα και μία χαρά.

Για την επιλογή Έλληνα διαιτητή, τα έχω γράψει ουκ ολίγες φορές. Θεωρώ ότι ο Άρης έπρεπε να ζητήσει ξένο διαιτητή elite και φυσικά προερχόμενο από κορυφαίο πρωτάθλημα. Ελπίζω τουλάχιστον αυτό να συμβεί στο ματς της Κυριακής, αλλά από εκεί και πέρα με ΠΑΟΚ με Έλληνες διαιτητές την σημερινή εποχή αντιλαμβάνεται ο καθένας τι μπορεί να συμβεί. Ειδικά όταν ο κ. Λανουά σχολιάζει με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πολύ ωραία η προσπάθεια να συγκριθεί η κόκκινη του Μειτέ με την φάση Σιώπη-Κωνσταντέλια που δεν έχουν κανένα απολύτως κοινό στοιχείο, αλλά άλλη φάση είναι ίδια και μάλιστα ξανά σε ματς του ΠΑΟΚ και πάλι με Σιδηρόπουλο. Ο λόγος για το ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός όπου σε ίδια ΑΚΡΙΒΩΣ φάση με πάτημα στο ίδιο σημείο και με την ίδια ένταση ο Σιδηρόπουλος έβγαλε κόκκινη στον παίκτη της ομάδας του Αγρινίου. Τότε όλοι και ο Λανουά παρέα είπαν κόκκινη. Τώρα…αλλάξαμε, αλλά την ένταση στο χτύπημα με Γαλανόπουλο με Αστέρα την ξεχάσαμε. Ακούσαμε τον κ. Λουτσέσκου να λέει ότι έπρεπε να πάρει πέναλτι σε φάση που δεν είναι πέναλτι γιατί πήρε ένα ίδιο ο ΟΣΦΠ! Βέβαια στην Λιβαδειά πέρα από το ωραίο γκολ του Γιακουμάκη είδαμε να πετάνε στα πλαίσια του…fly over προφανώς και κάποια καρεκλάκια, αλλά…ΔΕΑΒ ως τώρα δεν είδαμε να παρεμβαίνει όπως άλλωστε έκανε πέρσι ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ στο Ατρόμητος-Άρης και 2 μπουκαλάκια στο Άρης- Βόλος. Βίντεο και φωτό κανονικά, αλλά κλήση από την ΔΕΑΒ αγνοείται! Δύο μέτρα και δύο σταθμά; Μπα. Πλέον 100 μέτρα και 100 σταθμά ανισονομίας…

Ιστορική μέρα και προοπτικές

Η 1η Δεκέμβρη πέρα από το ότι έχει γραφτεί στην ιστορία ως η μέρα μοναδικής νίκης ελληνικής ομάδας μέσα στην Ισπανία με τον θρίαμβο του Άρη επί της κατόχου του τροπαίου τότε Ατλέτικο, πλέον σημειώνεται και για την συμφωνία της ομάδας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ο Άρης που για μία ακόμα φορά μπήκε στην διαδικασία ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ και όχι χαρίσματος. Ο εξωδικαστικός που υπεγράφη από τον Λευτέρη Αρβανίτη ως η ύστατη ενέργειά του πριν την αποχώρησή του με τιμές, δημιουργεί συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο, πόσο μάλλον όταν το ΔΣ ενισχύθηκε ουσιαστικά με ανθρώπους που μπορούν να συνδράμουν ποικιλοτρόπως στη νέα εποχή του ΑΣ, αλλά και την ίδια στιγμή να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να προσελκύσουν ισχυρούς οικονομικά παράγοντες την Αρειανή οικογένεια. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και δεν αποκλείεται σύντομα να έχουμε και τα αποτελέσματα που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα για πάρα πολλά πράγματα της καθημερινότητας του συλλόγου. Αλλά για αυτά και τις πολλαπλές προοπτικές θα επανέλθουμε μετά το σημερινό παιχνίδι… Όσοι όμως θέλετε να πάρετε μία γεύση, όταν σήμερα εκτός απροόπτου ανακοινωθεί το νέο ΔΣ του ΑΣ πιθανότατα με νέο πρόεδρο τον Σίμο Αϊβαζίδη, ρίξτε μία ματιά στα βιογραφικά και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όσων προστέθηκαν στο συμβούλιο σε σχέση με το προηγούμενο ΔΣ….

Όλοι…Βικελίδης!