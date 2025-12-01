Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε ατομικό ο Λαφόν

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε ατομικό ο Λαφόν

Ξεκίνησε ατομικό ο Λαφόν

bet365

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις για να ξεκινήσει την προετοιμασία για την Κηφισιά, με τον Αλμπάν Λαφόν να ξεκινά ατομικό.

Την επομένη της σκληρής εντός έδρας ήττας που γνώρισε ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ με 3-2 για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ πήγαν στο Κορωπί για να ξεκινήσουν την προετοιμασία ενόψει της Κηφισιάς για την«στροφή» της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι έπαιξαν βασικοί στον αγώνα με την ΑΕΚ, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο Αλμπάν Λαφόν έκανε ένα βήμα για την επιστροφή του, αφού σταμάτησε τις θεραπείες και ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα. Το ίδιο έκαναν και οι Πελίστρι και Σάντσες. Θεραπεία ακολούθησε ο Κυριακόπουλος.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Η... λοξοδρόμηση του Μπενίτεθ και ο «βραχνάς» των ατομικών λαθών
image

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα