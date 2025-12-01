Ξεκίνησε ατομικό ο Λαφόν

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις για να ξεκινήσει την προετοιμασία για την Κηφισιά, με τον Αλμπάν Λαφόν να ξεκινά ατομικό.

Την επομένη της σκληρής εντός έδρας ήττας που γνώρισε ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ με 3-2 για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ πήγαν στο Κορωπί για να ξεκινήσουν την προετοιμασία ενόψει της Κηφισιάς για την 4η «στροφή» της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι έπαιξαν βασικοί στον αγώνα με την ΑΕΚ, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο Αλμπάν Λαφόν έκανε ένα βήμα για την επιστροφή του, αφού σταμάτησε τις θεραπείες και ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα. Το ίδιο έκαναν και οι Πελίστρι και Σάντσες. Θεραπεία ακολούθησε ο Κυριακόπουλος.