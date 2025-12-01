Σε επίπεδο προσώπων, ο Άρης είχε δύο ισχυρά κέρδη από τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΛ NOVIBET και ο Κάρλες Πέρεθ ήταν ένα από αυτά.

Στη συνεχιζόμενη συζήτηση περί περιορισμένης προσφοράς των… άκρων στο παιχνίδι του Άρη και κυρίως στον τομέα της συμβολής στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας, στον αγώνα με την ΑΕΛ NOVIBET ήταν ίσως η πρώτη φορά στη διάρκεια της χρονιάς όπου οι ακραίοι ήταν τόσο επιδραστικοί στη συμπεριφορά του συνόλου. Ξεκινώντας από τον Κάρλες Πέρεθ στο δεξί άκρο της επίθεσης και καταλήγοντας στον Νοά Φαντιγκά ο οποίος, λόγω ανάγκης, χρειάστηκε να ανταποκριθεί στον ρόλο του αριστερού full back.

Αν κανείς ρίξει μια ματιά στην αξιολόγηση των επιδόσεων των δύο ποδοσφαιριστών από τις σχετικές πλατφόρμες, θα πιστέψει ότι ήταν σε… άλλο γήπεδο. Ο Κάρλες Πέρεθ έκανε το πιο αποδοτικό παιχνίδι του καταγράφοντας τρεις τελικές προσπάθειες στην εστία από τις τέσσερις συνολικά – μία εξ’ αυτών οδήγησε εξάλλου στο πρώτο γκολ του Άρη με σκόρερ τον Λορέν Μορόν. Ο Ισπανός ήταν η μόνιμη πηγή δημιουργίας από την πτέρυγά του με ποσοστό επιτυχίας 75% (24/32) στις πάσες στο τρίτο του αντιπάλου.

Η δική του απόδοση έπαιξε σημαντικό ρόλο στις συνεργασίες που αναπτύχθηκαν στην αριστερή πλευρά μεταξύ των Γιάννη Γιαννιώτα-Νοά Φαντιγκά υπό την έννοια ότι μετά από ένα σημείο, οι Θεσσαλοί υποχρεώθηκαν να «φορτώσουν» την άλλη πλευρά για να περιορίσουν τον Πέρεθ. Κι έτσι ο Φαντιγκά βρήκε περισσότερους χώρους δημιουργίας ασχέτως του ότι καμία από τις πάσες του δεν μετουσιώθηκαν σε ασίστ. Σαν δηλαδή αυτό στον Λορέν Μορόν στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου όπου ο Ισπανός εκτέλεσε με βιασύνη καταγράφοντας τελική προσπάθεια εκτός εστίας.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην περίπτωση του Κάρλες Πέρεθ γιατί ο Ισπανός αποτέλεσε μία από πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του περασμένου καλοκαιριού. Η συμφωνία των «κίτρινων» με τη Θέλτα περιλαμβάνει τον ετήσιο δανεισμό του με ρήτρα αγοράς περί των 4 εκατ. ευρώ το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο 28χρονος στάθηκε άτυχος λόγω του ασυνήθιστου τραυματισμού του στα τέλη του περασμένου Ιούλη αλλά κι ενός ακόμη στο γόνατο στο ξεκίνημα του Πρωταθλήματος με συνέπεια την απώλεια ενός διαστήματος (περίπου) 2.5 μηνών.