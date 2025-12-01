Ο τραυματίας Ζίνι έκανε story για το θρίαμβο της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού στο «Απόστολος Νικολαΐδης», χάρη στο... πάρτι του Λούκα Γιόβιτς.

Ο Ζίνι στάθηκε άτυχος, καθώς μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα, όμως έφυγε τραυματίας με πρόβλημα στο γόνατο και τέθηκε εκτός από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο διεθνής Ανγκολεζος φορ λίγο μετά τη λήξη του ντέρμπι και τον θρίαμβο με 3-2, χάρη στο χατ τρικ του Λούκα Γιόβιτς έκανε πανηγυρικό story, στο οποίο έγραψε: «Το πάρτι ήταν καλό!».

Θυμίζουμε πως ο νεαρός επιθετικός αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 10 μέρες, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει τα ερχόμενα εντός έδρας παιχνίδια του Δικεφάλου με ΟΦΗ και Ατρόμητο, για Κύπελλο και πρωτάθλημα, αντιστοίχως.