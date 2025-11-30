Η Κ17 του Παναθηναϊκού νίκησε 3-2 εκτός έδρας την ΑΕΚ, ενώ το ντέρμπι στο πρωτάθλημα Κ15 έληξε ισόπαλο 4-4!

Δύο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ στα πρωταθλήματα υποδομής, δύο ματσάρες.

Η Κ17 του τριφυλιού νίκησε 3-2 εκτός την Ένωση, ενώ το ματς των Κ15 έληξε ισόπαλο 4-4!

Αναλυτικά το ματς της Κ17 όπως αναφέρεται από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Μια σημαντική νίκη πέτυχε η Κ17 του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι επικράτησαν με 3-2 εκτός έδρας της ΑΕΚ, σε παιχνίδι για την 12η αγωνιστική της Super League Κ17. «Χρυσός» σκόρερ του Τριφυλλιού ήταν ο Παναγιώτης Φώτης, ενώ τα άλλα δύο γκολ πέτυχαν οι Κρητικός και Δελήμπεης. Μια νίκη που έφερε την Κ17 του Παναθηναϊκού στο +4 από τη δεύτερη ΑΕΚ.

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα το παιχνίδι είχε αρκετές δυνατές μονομαχίες. Ο Παναθηναϊκός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε καλές στιγμές και τελικά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους άνοιξε το σκορ με ωραίο πλασέ του Κρητικού.

Στην επανάληψη το σκηνικό δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 55΄ με ωραία κεφαλιά του Δελήμπεη. Η ΑΕΚ αντέδρασε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα με γκολ των Ποντίκη και Αργυρίου.

Στο 79΄ ο Φώτης, που είχε περάσει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, πέτυχε το γκολ και χάρισε τρεις σημαντικούς βαθμούς στον Παναθηναϊκό.

ΑΕΚ: Βαζιντάρης, Ρίννης, Χατζόπουλος, Φιλιππιάδης, Λαμπριανίδης, Στεργιαρόπουλος, Φρατζεσκάκης (57′ Αδάμος) Μαρίνος (71′ Ταμπάκογλου) Γερούκαλης (71′ Κασίδης) Τσαντήλας (46′ Ποντίκης) Αργυρίου

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής, Κουμουκέλης (86΄ Γέχος), Σέμος, Τσίγκας, Μπινιάρης, Κρητικός (75΄ Μανγκανιέλο), Πετούσης, Δελήμπεης (65΄ Φώτης), Καραγκούνης (86΄ Γέχος), Γκαρτζονίκας (75΄Νταμπίζας)».

ΑΕΚ Κ15 - Παναθηναϊκός Κ15 4-4

«Σε ένα παιχνίδι με πολλά γκολ, η Κ15 του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε ισόπαλη 4-4 με την αντίστοιχη της ΑΕΚ. Οι Πράσινοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 3-1 στις αρχές του δευτέρου μέρους, όμως μέσα σε έξι λεπτά έφεραν το παιχνίδι στο 3-4. Παρ’ όλα αυτά, στα τελευταία λεπτά του αγώνα δέχθηκαν την ισοφάριση. Σκόρερ ήταν οι Δήμος, Αγγελόπουλος και Πανταζής, ενώ ένα τέρμα προήλθε από αυτογκόλ.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μέχρι το 7’ είχε προηγηθεί 2-0 με δύο γκολ του Λιάκου. Το Τριφύλλι ισορρόπησε το ματς στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Δήμο μείωσε το σκορ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι πέτυχαν και τρίτο τέρμα με τον Κορμάνο. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο οι Πράσινοι ανέβασαν ρυθμό και πέτυχαν την ανατροπή. Από εκτέλεση κόρνερ του Κρασανάκη στο 49’, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα. Δύο λεπτά αργότερα, από εκτέλεση φάουλ του ίδιου παίκτη, ο Αγγελόπουλος έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Στο 55’, ο Πανταζής έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ και με ωραίο πλασέ έκανε το 3-4 μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 73’, μετά από ολιγωρία στην άμυνα του Τριφυλλιού. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα οι Πράσινοι είχαν κάποιες καλές στιγμές, ωστόσο στάθηκαν άτυχοι.

Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα που δεν συνοδεύτηκε από νίκη, ύστερα από οκτώ συνεχόμενες επιτυχίες.

ΑΕΚ: Ιορδανόπουλος, Ανδρικόπουλος, Αμπελάς, Μυλωνάς, Τσιφτσής, Κουργιαντάκης, Τσαχουρίδης, Μεργούπης, Κορμάνος, Λιάκος, Δημήτρουλας

Παναθηναϊκός: Κουφόπουλος, Μυλωνάς (40΄ Βελούδης), Γρηγοριάδης, Ρεμούνδος, Αγγελόπουλος, Κασίμος, Πάλλης, Δημητρακόπουλος (60΄ Ουγκουρεάνου), Πανταζής, Κρασανάκης, Δήμος (76΄ Μωϋσιάδης)».

