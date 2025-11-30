Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε ξανά με τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, χρησιμοποιώντας ως τρίτο στόπερ τον Τιν Γεντβάι.

Ο Τιν Γεντβάι βρέθηκε στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τρίτο σερί ματς πρωταθλήματος, όμως αυτή τη φορά ως στόπερ, στην φυσική του θέση, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ διατήρησε αυτό το 3-4-2-1, που χρησιμοποίησε και στο ευρωπαϊκό ματς με την Στουρμ Γκρατς.

Κάτω από την εστία θα βρεθεί ο Ντραγκόφσκι. Στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Γεντβάι, θα είναι οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά ενώ σαν φουλ μπακ θα αγωνιστούν οι Καλάμπρια και Ζαρουρί.

Στην μεσαία γραμμή θα επιστρέψει ο Τσιριβέγια, μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε μετά το ματς με τις Σέρρες, που τον ανάγκασε να έρθει από τον πάγκο στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, μαζί με τον Σιώπη.

Μπροστά τους και πίσω από το φορ Σφιντέρσκι, θα αγωνιστούν οι Τετέ και Μπακασέτας.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Καλάμπρια, Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Σφιντέρσκι.