Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Τα Highlights του 0-1 των Πειραιωτών
Ο Ελ Καμπί σκοράροντας στην επανάληψη από το κόρνερ του Γιαζίτζι έκανε το 0-1 και έτσι ήρθε η νίκη για τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο και κόντρα στον Παναιτωλικό. Από την άλλη ο Παναιτωλικός είχε τη μεγάλη φάση του Άλεξιτς στο β' μέρος. Το παιχνίδι αυτό είχε και τον τραυματισμό του Ρέτσου, τον οποίο αντικατέστησε ο Καλογερόπουλος ενώ τραυματισμούς είχαν και οι γηπεδούχοι. Δείτε πιο κάτω το βίντεο με τις πιο καλές στιγμές του αγώνα και τις φάσεις των 2 ομάδων και βέβαια το γκολ του Ελ Καμπί.
