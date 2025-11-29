Βόλος – ΟΦΗ: Ο Λάμπρου άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους (vid)
Ιδανικά ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο για τον Βόλο στο ματς με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Συγκεκριμένα στο 49' οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Μαρτίνες έκανε κάθετη μπαλιά, ο Κρίζμανιτς δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα και ο Λάμπρου πέρασε και τον Λίλο κάνοντας έτσι το 0-1. Ένα γκολ που δεν πανηγύρισε ο επιθετικός του Βόλου.
Δύο λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν αρχικά πέναλτι σε χέρι του Ανδρούτσου μετά την σέντρα του Τζόκα. Λέμε αρχικά γιατί μετά από εξέταση του VAR ο Ματσούκας το πήρε πίσω.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.