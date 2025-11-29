Ο Λάζαρος Λάμπρου κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, κάνοντας στο 49' το 0-1 για τον Βόλο. Οι Βολιώτες κέρδισαν και πέναλτι που πάρθηκε πίσω μετά από εξέταση του VAR.

Ιδανικά ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο για τον Βόλο στο ματς με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Συγκεκριμένα στο 49' οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Μαρτίνες έκανε κάθετη μπαλιά, ο Κρίζμανιτς δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα και ο Λάμπρου πέρασε και τον Λίλο κάνοντας έτσι το 0-1. Ένα γκολ που δεν πανηγύρισε ο επιθετικός του Βόλου.

Δύο λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν αρχικά πέναλτι σε χέρι του Ανδρούτσου μετά την σέντρα του Τζόκα. Λέμε αρχικά γιατί μετά από εξέταση του VAR ο Ματσούκας το πήρε πίσω.