ΟΦΗ - Βόλος: Δοκάρι ο Τζόκα για τους φιλοξενούμενους
Δύο σπουδαίες ευκαιρίες είχε ο Βόλος στο πρώτο ημίχρονο με τον ΟΦΗ
Ο Βόλος απείλησε δύο φορές για ν' ανοίξει το σκορ κόντρα στον ΟΦΗ.
Στο 25' ο Κόμπα σέντραρε γλυκά από δεξιά, ο Λάμπρου έκανε ένα φοβερό γυριστό και ο Λαμπρόπουλος δύο μέτρα από τη γραμμή σταμάτησε την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα.
Στο 30' ο Τζόκα εκτέλεσε το φάουλ, ο Λίλο απέκρουσε, η μπάλα βρήκε και στο αριστερό δοκάρι και απομάκρυνε στη συνέχεια η άμυνα.
