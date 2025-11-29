Δύο σπουδαίες ευκαιρίες είχε ο Βόλος στο πρώτο ημίχρονο με τον ΟΦΗ

Ο Βόλος απείλησε δύο φορές για ν' ανοίξει το σκορ κόντρα στον ΟΦΗ.

Στο 25' ο Κόμπα σέντραρε γλυκά από δεξιά, ο Λάμπρου έκανε ένα φοβερό γυριστό και ο Λαμπρόπουλος δύο μέτρα από τη γραμμή σταμάτησε την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα.

Στο 30' ο Τζόκα εκτέλεσε το φάουλ, ο Λίλο απέκρουσε, η μπάλα βρήκε και στο αριστερό δοκάρι και απομάκρυνε στη συνέχεια η άμυνα.