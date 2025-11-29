Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για τον μονόδρομο νίκης του Άρη κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, αλλά και το…Παλέ.

Η έκφραση…must win game προφανώς και ταιριάζει γάντι στον αποψινό αγώνα του Άρη με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet. Θα σημειώσει κάποιος ότι ο Άρης δεν κερδίζει και τόσο συχνά τέτοιου είδους παιχνίδια, αλλά αυτή την φορά πρέπει να βρει το μέσο και τον τρόπο να το κάνει πάση θυσία.

Ο Άρης εντός έδρας έχει ως τώρα 1 νίκη στην πρεμιέρα με αντίπαλο τον Βόλο, 3 ισοπαλίες με Πανσερραϊκό, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης και την ήττα από τον Παναιτωλικό που οδήγησε στην απομάκρυνση του Ουζουνίδη. Έχει να κερδίσει εντός από εκείνο το παιχνίδι για το πρωτάθλημα, ενώ έχει και μία ακόμα νίκη με τη Μαρκό για το κύπελλο. Εκτός έδρας είχε τις 2 νίκες με Ατρόμητο, Κηφισιά (συν τις νίκες με Παναιτωλικό, Αιγάλεω που του δίνουν το 3 στα 3 ως τώρα στο κύπελλο) και από εκεί και πέρα, ισοπαλία στην Λιβαδειά και ήττες από ΟΦΗ, ΟΣΦΠ και ΑΕΚ. Εν ολίγοις από τους 13 βαθμούς ο Άρης έχει τους 7 εκτός έδρας και μόλις 6 εντός έδρας στο χειρότερο ξεκίνημα του επί εποχής Καρυπίδη.

Όλα τα παραπάνω προφανώς και κάνουν κάτι παραπάνω από επιτακτική την ανάγκη νίκης απέναντι σε έναν αντίπαλο που θα έρθει να στήσει το…λεωφορείο απέναντι στην δεύτερη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Τα 9 γκολ τέτοια αγωνιστική πέρσι τα είχε σκοράρει μόνος του ο Μορόν, που βέβαια μετά τους τραυματισμούς Καντεβέρε, Αλφαρελά και το ανεξήγητο με τον Δώνη, έμεινε πάλι μόνος στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ισπανός είναι όμως από τους παίκτες που πρέπει να βγει μπροστά σε παιχνίδια σαν το σημερινό. Θεωρώ ότι αυτός, ο Πέρεθ, ο Ράτσιτς, ο Φαμπιάνο οφείλουν να τραβήξουν με την ποιότητά τους και τους υπόλοιπους, αλλά παράλληλα να πάρουν κάτι από το πάθος του Γιαννιώτα, την θέληση του Γαλανόπουλου (που κάτι χρωστάει από την απερίσκεπτη αποβολή με την Τρίπολη), την θέληση του Διούδη για να ανατραπεί η κατάσταση.

Η ομάδα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία χρειάζεται στήριξη, ενίσχυση και μία εμπιστοσύνη που με βάση την εικόνα της σίγουρα (με βαριά καρδιά το σημειώνω) δεν την αξίζει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος όμως αυτή την στιγμή, πόσο μάλλον όταν είναι γενική η αίσθηση και εντύπωση ότι στο ιδιοκτησιακό γίνεται πολύπλευρη προσπάθεια αλλαγής. Μέχρι όμως να…χτυπήσει το τηλέφωνο του Θόδωρου Καρυπίδη πρέπει η ομάδα και να λειτουργεί και να παίζει και να…κερδίζει. Σαφέστατα στο πρωτάθλημα έχει μείνει πολύ πίσω, αλλά στο κύπελλο είναι μία νίκη μακριά από την τετράδα με ότι αυτό συνεπάγεται. Ο Άρης θέλει απόψε μία νίκη ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης ώστε να πάει στα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ όπως πρέπει. Και όλοι βλέπουν κάθε χρόνο τι γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια και πόσες παραπάνω επιτυχίες μέσα στο γήπεδο έχει ο Άρης ειδικά όταν σφυρίζουν κανονικοί ELITE ρέφερι και όχι Σουηδοιρακινοί, Ούγγροι και Λευκορώσοι. Σε όποια κατάσταση και αν είναι ο Άρης, όπως και να είναι ο συμπολίτης. Αλλά με αυτά θα ασχοληθούμε από αύριο. Σήμερα προέχει η νίκη με κάθε μέσο και τρόπο… Ραντεβού στο Βικελίδης…

ΥΓ1 Το θέμα του Παλέ που άνοιξε, ελπίζω να δώσει την ευκαιρία στην Πολιτεία να αποκαταστήσει μία παρατεταμένη αδικία απέναντι στον Αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Ο φάκελος που κατέθεσε η ΚΑΕ Άρης έχει σχέδιο, πλάνο, κοστολόγιο και συγκεκριμένες προτάσεις για όλα. Την σάλα, την έξτρα κερκίδα, την ολοκληρωτική μεταμόρφωση ενός γερασμένου και κοστοβόρου γηπέδου, που αν το εγκαταλείψει ο Άρης θα…πέσει σε 1 χρόνο. Απαιτείται πληρέστατη ενημέρωση του Πρωθυπουργού και για τα…γύρω γύρω τους χώρους της ΔΕΘ, πάρκινγκ, κτλ με τον Άρη να ζητάει την συνεργασία της Πολιτείας και όχι την…μπάλα στην κερκίδα. Ζητάει αυτό που ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ και περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις της Πολιτείας ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να αναφέρω ξανά τις παραχωρήσεις κρατικών γηπέδων σε άλλους συλλόγους στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, την αποπληρωμή λογαριασμών ρεύματος και νερού(!!!), αλλά και την δωρεά χώρων-περιουσία του ελληνικού λαού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και την ίδια στιγμή για τον Άρη να εμφανίζονται ως… πρόβλημα λέξεις όπως ΔΕΘ, ΟΑΕΔ, διατηρητέα σκαλοπάτια και… αρχαία πετρώματα. Γιατί έτοιμα είναι κάτι Αρειανάκια, λάτρεις της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας, να προσφύγουν στο ΣΤΕ για κάτι αρχαία και τάφους κάτω από ορισμένους αθλητικούς χώρους που βρίσκονται εσχάτως στην επικαιρότητα…

Ο Άρης ζητάει ΙΣΟΝΟΜΙΑ και όπως ο κ. Βρούτσης αντιμετωπίζει θετικά ως τώρα τα αιτήματά του μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας της ΚΑΕ, ελπίζω και να συνεχίσει αναλόγως και σε απόλυτη συνεννόηση με την ΚΑΕ Άρης που σε 2 μήνες μηδένισε όλα τα χρέη με πράξεις. Φυσικά σε συνεννόηση και με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού που πρέπει να έχει ΟΛΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΗ και του τρόπου υλοποίησης ενός σημαντικού έργου προς όφελος του συλλόγου, αλλά και της ίδιας της Πολιτείας. Θα επανέλθουμε… άμεσα. Ο τρόπος θα εξαρτηθεί…