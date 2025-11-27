Η «ανάκριση» του Αστέρα AKTOR στον Τσικό! (vid)

Ο Χουλιάν Τσίκο ανακρίνεται από τον Αστέρα AKTOR σε ένα βίντεο με αρκετό γέλιο και συγκινήσεις.

Η ενότητα του QnA από τον Αστέρα ΑΚΤΟR επανήλθε με καλεσμένο αυτή την φορά τον Χουλιάν Τσίκο. Ο Αργεντίνος μέσος «ανακρίθηκε» και απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις πουτου τέθηκαν, άλλες πιο αστείες και άλλες λίγο πιο συγκινητικές.

«Η στήλη Q&A επιστρέφει με καλεσμένο τον Chicco! Η σπάνια και συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του, τον οποίο πρόσφατα έχασε, πώς ένιωσε όταν φόρεσε τη φανέλα του ASTERAS AKTOR και η περιγραφή του αγαπημένου γλυκού, που θύμισε παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Απολαύστε τον!».