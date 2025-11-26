Ο Γιώργος Τσακίρης καταπιάνεται με την ανανέωση συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Ρότα και γυρίζει το χρόνο πίσω (μόλις 9 μήνες) γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε...

Ήταν τέλη Φεβρουαρίου της χρονιάς που διανύουμε και οδεύει στην ολοκλήρωσή της, πιο συγκεκριμένα το ημερολόγιο έδειχνε 26/02, όταν η ΑΕΚ πήγαινε να αγωνιστεί στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό. Ήταν ένα ντέρμπι κορυφής στο οποίο εφόσον κατάφερνε η Ένωση να πάρει κάτι θα μπορούσε να φτάσει στη διαδικασία των play offs με σούπερ αξιώσεις και δίχως απίστευτους εσωτερικούς κραδασμούς που προκάλεσαν και την κατάρρευση! Εκείνη η βραδιά αποδείχτηκε καταστροφική και ο Δικέφαλος του Αλμέιδα γνώρισε τη συντριβή από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ με 6-0 και όπως συμβαίνει πάντα ακολούθησαν πολλά επεισόδια με διαφορετικά πρόσωπα και μεγάλο τότε πρωταγωνιστή τον Λάζαρο Ρότα: έκανε το χειρότερο ματς του ever με την κιτρινόμαυρη φανέλα και ήταν σίγουρα ο αρνητικός πρωταγωνιστής με αποτέλεσμα να προκληθεί οργή στο πρόσωπό του και απίστευτο ανάθεμα: όπως δυστυχώς συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα (και όχι μόνο) σε μεγάλες ομάδες και τον κόσμο τους έπειτα από τέτοια βαριά ήττα!

Δυστυχώς ωστόσο όπως συνηθίζεται στην Ελλάδα ακολούθησαν ακόμη περισσότερο χοντρά σκηνικά και δημιουργήθηκαν ιστορίες για ...αγρίους στις οποίες ο Ρότα πρωταγωνίστησε ως ο τύπος που -ούτε λίγο ούτε πολύ- έστησε εκείνο το ματς της ΑΕΚ προκειμένου να χάσει με τόσο βαρύ σκορ από τους "ερυθρόλευκους"! Γράφτηκαν στα social media φίδια (και δη στο Χ), αλητείες δίχως προηγούμενο και επόμενο για ένα παιδί που ποτέ δεν επέτρεψε και δεν έδωσε δικαίωμα. Δυστυχώς υπήρξαν και φωνές που έφτασαν εντός Ένωσης και επηρέασαν πολλούς που έψαχναν να βρουν τον αποδομπιαίο τράγο: ευτυχώς αν και τα πάντα έφτασαν στα αυτιά του ιδιοκτήτη του Club, Μάριου Ηλιόπουλου, εκείνος τα ζύγισε, μίλησε με τον Έλληνα διεθνή μπακ και λειτούργησε ηγετικά βάζοντας τέλος προτού δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα και φουντώσει αυτό το απαράδεκτο, άσχημο και γελοίο παραμύθι σε βάρος του άσου του Δικέφαλου!

Ποιος θα το έλεγε και πόσοι θα τον πίστευαν τότε, εκείνες τις μέρες κατά τις οποίες πολλοί ζητούσαν την κεφαλή του Ρότα επί πίνακι, ότι θα φτάναμε ακριβώς 9 μήνες μετά στην ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον διεθνή μπακ έως το 2030, με τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου της ομάδας να αναγνωρίζει ότι: ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ο Έλληνας διεθνής μπακ γύρισε τούμπα την κατάσταση και εκτός των άλλων απέδειξε πόσο σοβαρή προσωπικότητα διαθέτει και σωστή νοοτροπία. Αλλά και σούπερ ψυχική δύναμη για να αντιμετωπίσει όλα αυτά και να μη λυγίσει, να γίνει ακόμη πιο δυνατός σε επίπεδο προσωπικότητας και χαρακτήρα, κάτι σπουδαίο και το οποίο δεν πρέπει να προσπερνάει κανείς, αντιθέτως να το αναδεικνύει. Πολλοί παίκτες στο παρελθόν (και στην Ένωση αλλά και όχι μόνο) έχουν δει τις καριερες τους να της καταπίνει μια τέτοια κακή βραδιά και κυρίως οι συνέπειές της!

Για παράδειγμα έχει ομοιότητες με την περίπτωση του Πέτρου Μάνταλου, του αρχηγού του οποίου ακολουθεί η ανανέωση συνεργασίας με την ΑΕΚ, μιας και ο διεθνής μεσος της Ένωσης τα προηγούμενα χρόνια και έως ότου φτάσει στην απόλυτη και δικαιολογημένη αναγνώριση, είχε ζήσει πολύ δύσκολες εποχές και σκληρές, αντίστοιχα με την περίοδο τη συγκεκριμένη την άσχημη του Λάζαρου Ρότα. Εδώ να αναδείξω για άλλη μια φορά την ηγετική στάση του Μάριου Ηλιόπουλου ο οποίος αν και νέος στο χώρο του ποδοσφαίρου, δεν παρασύρθηκε από φωνές (γελοίες) ακόμη και πολύ γύρω του, ίσως και δίπλα του, άφησε τον χρόνο να δείξει και να αποδείξει, για να φτάσει να προσφέρει στον Έλληνα ακραίο αμυντικό αυτό το συμβόλαιο ζωής. Πολλοί στη θέση του ίσως να τον είχαν τελειώσει από τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ έκανε το σωστό, εμπιστεύτηκε τον παίκτη και μετά τους προπονητές και πρέπει να αναγνωριστεί...

Πρόκειται για το απόλυτο succes story του Λάζαρου Ρότα ο οποίος πρέπει να γίνει οδηγός και μάθημα για όλους στο χώρο του και όχι μόνο: για αυτή του την αποφασιστικότητα, τη δουλειά του και την προσπάθειά του μέσω της οποίας κατάφερε να αποδείξει (και να υπενθυμίσει σε όλους) ότι πρόκειται για έναν πολύ ικανό ποδοσφαιριστή, με δυνατή προσωπικότητα, σημαντικό χαρακτήρα. Φυσικά με την εικόνα του στο χορτάρι κέρδισε και πάλι τους πάντες και το σπουδαιότερο για εκείνον ένα συμβόλαιο ζωής με την ΑΕΚ έως το 2030! Μπράβο του στ' αλήθεια και το άξιζε σε απόλυτο βαθμό, μακάρι δε να γίνει μάθημα για όλους, ακόμη και εκείνους οι οποίοι ζουν και αναπνέουν με σκοπό να καταστρέφουν ζωές, καριέρες, πρόσωπα και κυρίως τα όνειρα παιδιών και να τους δημιουργούν σοβαρά ψυχικά προβλήματα.

*Τώρα πρέπει να γίνει η απογείωση της αναβάθμισης της θέσης με την απόκτηση ενός ακόμη δεξιού μπακ αντίστοιχα ικανού με τον Λάζαρο Ρότα και ίσως καλύτερου προκειμένου να συνεχίσει να εξελίσσεται και εκείνος και να γίνεται καλύτερος. Μακάρι να μπορούσε να φέρει πίσω τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα και να συνθέσει ένα σούπερ δίδυμο στο δεξί άκρο της άμυνας (αλλά αυτό δεν εξαρτάται από την ΑΕΚ μιας και υπάρχει στη μέση μια εξαιρετική σχέση μεταξύ Κομπότη και Αλαφούζου όπως την ανέδειξε άλλωστε ο τελευταίος σε πρόσφατη συνέντευξή του). Ωστόσο πρέπει η Ένωση να βρει έναν ακόμη για τη θέση του διότι μπορεί ο Μάριος Ηλιόπουλος να τον συνεχάρη γιατί παίζει ασταμάτητα δίχως να βγάζει τραυματισμούς αλλά αυτό δεν γίνεται να στο εγγυηθεί ότι θα συμβαίνει συνέχεια κανείς!