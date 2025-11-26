Η ΑΕΚ πέταξε για την Φλωρεντία με στόχο το θετικό αποτέλεσμα

Η ΑΕΚ αναχώρησε για την Φλωρεντία όπου θα παλέψει για να φύγει από την έδρα της Φιορεντίνα μ' ένα καλό αποτέλεσμα που θα διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για την 8αδα.

Το ταξίδι της για την Φλωρεντία ξεκίνησε η ΑΕΚ, η οποία πέταξε από το «Ελ. Βενιζέλος» στις 11:00, για να πάει στην όμορφη ιταλική πόλη όπου την Πέμπτη (27/11-22:00) θα αντιμετωπίσει την Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική της League Stage του Conference League.

Όταν οι παίκτες της «Ένωσης» έφτασαν στο «Ελ. Βενιζέλος» εμφανίστηκαν εκεί φίλοι της ομάδας, οι οποίοι θέλησαν να βγουν φωτογραφίες με τους παίκτες, αλλά και τον προπονητής της, Μάρκο Νίκολιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» μπορεί να μην ανακοίνωσαν αποστολή, όπως συνηθίζουν, ωστόσο είναι γνωστό πως δεν ταξίδεψαν για την ιταλική πόλη οι τραυματίες Πιερό, Κουτέσα και Ελίασον. Οι υπόλοιποι παίκτες της ευρωπαϊκής λίστας είναι στην διάθεση του Σέρβου τεχνικού.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.