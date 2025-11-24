Μην ενθουσιάζεστε: O τετραπέρατος Μπενίτεθ μας κατάλαβε πολύ γρήγορα...

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το μήνυμα του Ράφα Μπενίτεθ που έπιασε τάχιστα τα πανηγυρικά vibes στον Παναθηναϊκό, μία ώρα μετά τη λήξη του αγώνα στις Σέρρες.

Περίπου μία ώρα μετά το ματς στις Σέρρες. Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε «ρουφήξει» διακριτικά τις στιγμές του πάρτι των οπαδών του Παναθηναϊκού, είχε απαντήσει και στις πέντε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, είχε πιάσει όλα τα vibes. Δεν χρειάζεται και πολλά άλλωστε: είναι τόσο έμπειρος, τόσο έξυπνος και τόσο «μπροστά», που αντιλαμβάνεται τα πάντα παρότι προφανώς τα ελληνικά του φαίνονται αλαμπουρνέζικα.

Τελειώνουν οι ερωτήσεις και ξεκινά ο ίδιος: «Να πω κάτι προτού τελειώσουμε... Είμαι πολύ χαρούμενος και θεωρώ ότι βελτιωνόμαστε, αλλά ακόμα είμαστε σε διαδικασία εξέλιξης ενός πρότζεκτ. Ας μην περιμένουμε, λοιπόν, ότι θα νικάμε σε όλα τα ματς! Κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο όλοι ενθουσιάζονται. Δεν εννοώ εσάς, τους δημοσιογράφους, αλλά ξέρετε... όταν νικάς σε κάποια διαδοχικά παιχνίδια, όλα φαίνονται φανταστικά. Μα να ξέρετε ότι μπορεί να χάσουμε ανά πάσα στιγμή. Το σημαντικό είναι να υποστηρίζουμε την όλη ιδέα που έχουμε για τον Παναθηναϊκό, να στηρίζουμε το πρότζεκτ που έχουμε. Οχι να τον υποστηρίζουμε όταν νικά και όταν χάνει να απογοητευόμαστε. Ναι, είναι λογικό να απογοητευτούμε σε μια ήττα, αλλά να στηρίζουμε την ομάδα σε όλη την εφετινή και τις επόμενες σεζόν».

Don' t get excited λοιπόν. Αυτό ήταν το μήνυμα του Ράφα. Μην ενθουσιάζεστε. Μας κατάλαβε πολύ γρήγορα ο μπαγάσας. Και δεν το είπε για να... κρατήσει πισινή. Ούτε επειδή... φοβάται κάτι ή κάποιον. Ισα - ίσα που αυτός μπορεί να αποτινάξει το φόβο κάποιων παικτών πολύ πιο εύκολα από πολλούς προκατόχους του. Το είπε γιατί ξέρει. Γιατί έχει δει κι έχει ζήσει πολλά. Διότι θέλει να βλέπουμε τη «μεγάλη εικόνα»...

Μην ενθουσιάζεστε: Ναι, ο Γεντβάι έκανε τον… Πελέ στην «Απόδραση των 11», αλλά στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσε να κόψει ούτε με φουλ του βαλέ από δεξιά. Ωφέλιμο για τον Παναθηναϊκό ότι επιστρέφει ο Κώτσιρας: καλά τα γκολ, αλλά ο Γεντβάι πληρώνεται ως αμυντικός, όχι ως σέντερ φορ.

Μην ενθουσιάζεστε: ο Μλαντένοβιτς που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή στη «μπαλάρα» από το 45’ έως το 70’ κατάφερε να χάσει τον Νάνελι τρεις φορές σε 15 λεπτά εντός περιοχής. Μία την έστειλε άουτ, μια απέκρουσε ο Λαφόν, μία τον έκοψε ο ίδιος διορθώνοντας το σφάλμα του.

Μην ενθουσιάζεστε: ο Τσιριβέγια τραυματίστηκε, ο Σιώπης είναι τιμωρημένος, ο Ρενάτο Σάντσες προέρχεται από απουσία εβδομάδων. Μπακασέτας ή Μπρέγκου στο «οκτώ» με τον Τζούρισιτς δεκάρι εναντίον της Στουρμ Γκρατς. Η ' μήπως τρεις στόπερ και 3-4-3; Κι ό,τι γίνει!

Μην ενθουσιάζεστε: ο Λαφόν τραυματίστηκε πάνω στο πικ της σύντομης καριέρας του στον Παναθηναϊκό. Κότσαρης από το… πουθενά ή Ντραγκόφσκι με τα… γνωστά θέματα εναντίον των Αυστριακών; Ιδωμεν.

Μην ενθουσιάζεστε: ο Παναθηναϊκός έβαλε για πρώτη φορά εφέτος περισσότερα από δυο γκολ σε ματς πρωταθλήματος. Και νίκησε για πρώτη φορά χωρίς άγχος στα τελευταία λεπτά, επιβλητικά και άνετα. Στις 23 Νοεμβρίου, στην 11η αγωνιστική. Εναντίον του ουραγού. Εναντίον μιας ομάδας που είχε δεχθεί δέκα γκολ από ΠΑΟΚ και Λεβαδειακό.

Μην ενθουσιάζεστε γενικώς. Εχει πολύ δρόμο ακόμα ο Παναθηναϊκός. Αλλά με τον Μπενίτεθ ίσως να κόψει λίγο δρόμο είναι η αλήθεια...



Υ.Γ.1: Προσωπική εκτίμηση: μετά από όσα συνέβησαν στην υπόθεση «Πελίστρι» και μάλιστα σε τόσο κρίσιμο και δύσκολο συνολικά για τον Παναθηναϊκό χρονικό διάστημα, το κλαμπ πρέπει να αντιμετωπίσει τον παίκτη όπως του συμπεριφέρθηκε εκείνος. Ο Πελίστρι, λοιπόν, προτίμησε, έχοντας παίξει μόλις οκτώ λεπτά τους τελευταίους δυόμισι μήνες, να κάνει μιας μέρας ταξίδι για να πάει να παίξει δυο φιλικά ματς με την εθνική Ουρουγουάης. Θα μπορούσε, αφού έχει και τόσο ισχυρή σχέση με τον κόουτς Μπιέλσα, να του ζητήσει «εξαίρεση» για τα συγκεκριμένα φιλικά ματς (η Ουρουγουάη έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο), ώστε να αποφύγει τα κοπιαστικά πάει – έλα ταξίδια, να γυμναστεί στην Αθήνα κανονικά, να πάρει σταδιακά μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, να έχει μια ομαλή επανένταξη. Δεν το έκανε.

Εθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την εθνική του και το Μουντιάλ. Διόλου παράλογο, αλλά κάθε επιλογή στη ζωή έχει και τις συνέπειές της. Αν αποφάσιζα εγώ, λοιπόν, η κουβέντα με τον Πελίστρι (και κατ΄ επέκταση με τους εκπροσώπους του) θα ήταν η εξής: «Εφόσον προτεραιότητά σου δεν είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά το Μουντιάλ, μπαίνεις στην transfer list για τον Ιανουάριο. Το ποσό που θέλουμε για έναν εν ενεργεία διεθνή Ουρουγουανό είναι «αυτό». Αν δεν βρεις πρόταση που θα ικανοποιεί το κλαμπ για να φύγεις, δεν θα ξαναπαίξεις μέχρι το καλοκαίρι, όταν και πάλι θα είσαι στην transfer list”.

Δεν ξέρω αν θα δείξει τέτοια πυγμή το κλαμπ – δεν νομίζω να το κάνει. Αλλά εγώ αυτό θα έκανα. Ναι, είναι απολύτως βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός θα έχανε χρήματα – έχει ήδη χάσει - από την υπόθεση Πελίστρι. Και έναν αξιόλογο (μέχρι εκεί…) εξτρέμ, τον οποίο ασφαλώς θα αντικαθιστούσε με μεταγραφή. Όμως το μήνυμα που θα περνούσε και στην αγορά και στον μικρόκοσμο των παικτών του, θα ήταν πάρα, μα πάρα πολύ ισχυρό και επωφελές. Ότι πάνω από τον σύλλογο δεν μπαίνει κανείς, ειδικά μάλιστα όταν ο σύλλογος συμπεριφέρεται σ’ αυτή την υπόθεση με το «σεις» και με το «σας». Ποιο είναι το πιθανότερο; Να κάνει υπομονή και να τον πουλήσει το καλοκαίρι. Οταν θα έχει παίξει και στο Μουντιάλ. Με την ελπίδα να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη χασούρα.



Υ.Γ. Επίσης προσωπική εκτίμηση είναι: Για χίλιους λόγους ο βασικός κίπερ του Παναθηναϊκού την Πέμπτη εναντίον της Στουρμ Γκρατς πρέπει να είναι ο Κότσαρης και όχι ο Ντραγκόφσκι. Τον έχουμε δει τον Πολωνό. Για «δεύτερος» είναι αυτή την περίοδο. Ας δούμε και τον Κότσαρη. Μπορεί να είναι εκείνος ικανότερος για «δεύτερος». Αν δεν δοκιμαστεί σε σημαντικό ματς ως «βασικός» δεν θα το μάθουμε ποτέ.