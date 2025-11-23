Άρης: Κατευθείαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο Αλφαρέλα
Ο Μανόλο Χιμένεθ επιβεβαίωσε τους φόβους για κάταγμα στο μετατάρσιο για τον Μιγκέλ Αλφαρέλα ο οποίος μετέβη σε ιδιωτική κλινική για να υποβληθεί σε ακτινογραφία!
Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Μιγκέλ Αλφαρέλα «πάγωσε» τους πάντες στο γήπεδο της ΑΕΚ και πλέον αναμένεται να γίνει γνωστό το μέγεθος του προβλήματος για τον Γάλλο επιθετικό. Είναι δεδομένοι οι φόβοι όλων για κάταγμα στο μετατάρσιο, το είπε εξάλλου και ο Μανόλο Χιμένεθ στη συνέντευξη Τύπου, αλλά οριστική διάγνωση θα υπάρξει εντός των επόμενων ωρών όπου ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε ακτινογραφία σε ιδιωτική κλινική.
@Photo credits: eurokinissi
