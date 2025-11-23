Original για Χιμένεθ: «Αδελφός μας για πάντα»

Η αποθεωτική ανάρτηση της Original 21 για τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ και νυν του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Μανόλο Χιμένεθ «επισκέφτηκε» για πρώτη φορά τη Νέα Φιλαδέλφεια ως αντίπαλος της ΑΕΚ, στη νίκη του Δικεφάλου επί του Άρη και τόσο το κλαμπ, όσο και ο κόσμος της ομάδας τον υποδέχτηκε όπως του άξιζε.

Πριν το παιχνίδι ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης τον τίμησε με πλακέτα, εκπρόσωποι της Original 21 του έδωσαν κασκόλ και ανθοδέσμη, ενώ συνολικά όλοι οι φίλοι της ομάδας τον αποθέωσαν, σε βαθμό... λατρείας επιπέδου Ματίας Αλμέιδα.

Οι οργανωμένοι φίλοι της ΑΕΚ, η Original 21, με ανάρτηση στα Social Media «υποκλίθηκε» στον προπονητή, ο οποίος το 2018 σήκωσε το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας ύστερα από 24 χρόνια.

Η ανάρτηση της Original για τον Χιμένεθ

«Αδερφός μας για πάντα.

Αντέχουμε , συνεχίζουμε.

ORIGINAL 21 - 1982».