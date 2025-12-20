Ο Παλαιολόγου άνοιξε το σκορ για την Κ19 της ΑΕΚ κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα της ΑΕΛ Novibet και αφιέρωσε το γκολ του στον άτυχο Καραργύρη.

Ο Ζώης Καραργύρης είναι μέχρι στιγμής ο μεγάλος άτυχος της σεζόν για την ΑΕΚ. Ο νεαρός φορ έμεινε από νωρίς εκτός για την υπόλοιπη σεζόν, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού κατά τη διάρκεια προπόνησης της πρώτης ομάδας, λίγες μόλις ημέρες μετά το ντεμπούτο του.

Οι συμπαίκτες του 18χρονου επιθετικού στην Κ19 έδειξαν τη συμπαραστάση τους σε εκείνον με τον τρόπο τους. Ο Χρήστος Παλαιολόγου άνοξε το σκορ για τον Δικέφαλο στο ματς Κυπέλλου με την αντίστοιχη ομάδα της ΑΕΛ Novibet στα Σπάτα και σήκωσε μια φανέλα του Καραργύρη.

Όλοι παίκτες της Κ19 μαζεύτηκαν γύρω από τον σκόρερ και με αυτό τον τρόπο η ομάδα αφιέρωσε το γκολ στον άτυχο Καραργύρη, ο οποίος έκανε τη διαφορά με τους «μικρούς» της Ένωσης.

Ο Καραργύρης σε 10 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Κ19 σκόραρε 13 γκολ, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς τον χρησιμοποίησε δις με την πρώτη ομάδα, στους αγώνες με ΟΦΗ και Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια.