ΑΕΚ - Άρης: «Έσπασε» το δοκάρι ο Ρέλβας με τρομερό βολέ (vid)
Στο 67ο λεπτό του ΑΕΚ - Άρης ο Φελίπε Ρέλβας σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Διούδη με φοβερό βολέ.
Ο Φελίπε Ρέλβας ήταν κοντά στο να βάλει το γκολ της... καριέρας του! Στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια η μπάλα έφτασε εκτός περιοχής στον Πορτογάλο στόπερ, ο οποίος έπιασε εντυπωσιακό βολέ και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Διούδη.
Θυμίζουμε πως δοκάρι είχε και ο Άρης στο πρώτο μέρος με τον Παναγίδη.
