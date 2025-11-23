Στο 67ο λεπτό του ΑΕΚ - Άρης ο Φελίπε Ρέλβας σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Διούδη με φοβερό βολέ.

Ο Φελίπε Ρέλβας ήταν κοντά στο να βάλει το γκολ της... καριέρας του! Στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια η μπάλα έφτασε εκτός περιοχής στον Πορτογάλο στόπερ, ο οποίος έπιασε εντυπωσιακό βολέ και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Διούδη.

Θυμίζουμε πως δοκάρι είχε και ο Άρης στο πρώτο μέρος με τον Παναγίδη.