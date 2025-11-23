Μπενίτεθ: «Μου άρεσε ο χαρακτήρας της ομάδας, ο Τετέ είναι παίκτης με προοπτική»

Ο Ισπανός και έμπειρος τεχνικός, Ράφα Μπενίτεθ, μίλησε στην κάμερα της NOVA για το Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός (που έληξε στο 3-0 υπέρ των φιλοξενούμενων).

Ο Μπενίτεθ στις δηλώσεις του στη NOVA είπε σχετικά με τη νίκη του Παναθηναϊκού, τον Τετέ αλλά και τους τραυματίες: «Θα πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Και αυτό από τη στιγμή που βάλαμε 3 γκολ και κρατήσαμε το μηδέν αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Μου άρεσε ο χαρακτήρας της ομάδας. Η ένταση και η αντίδραση στο 2ο μέρος ήταν φανταστικά στοιχεία. Στο 2ο μέρος δεν δώσαμε καμία πιθανότητα στον αντίπαλο.

Ο Τετέ είναι ένας παίκτης με προοπτική που πρέπει να πιστέψει στον εαυτό του και στις δυνατότητές του. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Να του τονώσουμε την αυτοπεποίθηση και μετά πήγε πολύ καλά και έβγαλε 2 ασίστ.

Δεν είναι εύκολο αλλά από τη στιγμή που έχουμε παίκτες σε φάση επιστροφής πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνουμε πώς ανεβάζοντας την ένταση θα έχουμε τέτοια θέματα αλλά μπορούμε να τα διαχειριστούμε».