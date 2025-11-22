Ο Ίλια Βούκοτιτς συνέχισε θεραπεία και συνεπώς αναμένεται να μείνει εκτός αποστολής στον αγώνα του ΟΦΗ με την ΑΕΛ Novibet.

Ιδιαίτερα δύσκολη φαντάζει η συμμετοχή του Ίλια Βούκοτιτς στην εκτός έδρας αναμέτρηση του ΟΦΗ με την ΑΕΛ Novibet (24/11, 20:00). Ο Μαυροβούνιος χαφ αποχώρησε από την προηγούμενη προπόνηση με ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού, τις δυο τελευταίες ημέρες ακολούθησε θεραπεία και με την τελευταία προπόνηση να απομένει το πιθανότερο είναι πως δεν θα ταξιδέψει στη Λάρισα..

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και τελειώματα φάσεων. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Κυριακή (23/11), μετά το τέλος της οποίας θα γίνει γνωστή η αποστολή.

Ο Χρήστος Κόντης θα έχει σίγουρα μια σημαντική απουσία, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Τιάγκο Νους. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλος παίκτης των Κρητικών στο ποινολόγιο ή στο ιατρικό δελτίο.

Θυμίζουμε πως απόψε οι παίκτες της πρώτης ομάδας θα βρεθούν μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του κλαμπ στη μεγάλη εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ.