Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta μία ιστορική αλήθεια για τον Ολυμπιακό με αφορμή την συνέντευξη του Γ. Αλαφούζου.

Υπήρξε μία ρητορική χθες από τον Γιάννη Αλαφούζο του τύπου, «ο Ολυμπιακός έκανε εκείνο, το άλλο, το παράλλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο».

Μόνο που θα πρέπει να καταγράψουμε μία πολύ σημαντική «λεπτομέρεια» ως προς τον Ολυμπιακό και τα 13 χρόνια (από το 2012) στα οποία ο Αλαφούζος είναι στην ηγεσία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αν υποθέσουμε ότι ισχύει πως ο Ολυμπιακός είχε καλές σχέσεις με την ΕΠΟ από το 2012 έως το 2016, πρέπει να παραδεχθούμε κι ότι ο ίδιος Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη, από τα 13 αυτά χρόνια, τα οκτώ όχι απλά δεν είχε καμία καλή σχέση με την ηγεσία της ΕΠΟ, που κατά κοινή ομολογία μπορεί να ελέγχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά ήταν σε τεράστια κόντρα με τις διοικήσεις της ομοσπονδίας, με αποκορύφωμα τη διοίκηση Μπαλτάκου.

Από το φθινόπωρο του 2016, έως το καλοκαίρι του 2024, επί οκτώ χρόνια, ο Ολυμπιακός ήταν σε πόλεμο με την ΕΠΟ, άλλοτε ανεπίσημα, άλλοτε ακόμη και επίσημα. Πόλεμο με όλη τη σημασία της λέξης. Με πολεμικά ανακοινωθέντα, με ευθείες επιθέσεις κατά των διοικήσεων της ομοσπονδίας (Γραμμένου, Δημητρίου, Μπαλτάκου) κλπ. Όλη δε η ποδοσφαιρική Ελλάδα ξέρει ότι με κυβερνητική παρέμβαση είχε καθαιρεθεί από πρόεδρος της ΕΠΟ ο Γκιρτζίκης το Σεπτέμβριο του 2016 και ότι άλλες ομάδες είχαν όλα αυτά τα οκτώ χρόνια την πλειοψηφία των Ενώσεων που βγάζουν διοίκηση στην ΕΠΟ. Κι ακόμη και τώρα, που ο Ολυμπιακός δεν είναι σε κόντρα με την ΕΠΟ κι έχει καλή σχέση με τη διοίκηση της, δεν έχει αυτή την πλειοψηφία.

Και όμως ο Ολυμπιακός χωρίς να έχει επί οκτώ χρόνια σχέσεις με την ΕΠΟ, μπόρεσε και πήρε τέσσερα πρωταθλήματα: το 2017, το 2020, το 2021 και το 2022. Κι ένα πέμπτο πρωτάθλημα, το 2025, με μία ΕΠΟ στην οποία άλλος σύλλογος έχει την πλειοψηφία στις Ενώσεις. Ακριβώς αυτό το γεγονός, της κατάκτησης τεσσάρων πρωταθλημάτων με την ΕΠΟ εναντίον του, έρχεται να καταρρίψει τον μύθο ότι, «για να πάρει κάποιος το πρωτάθλημα στην Ελλάδα πρέπει να έχει δική του την ΕΠΟ». Με τον Ολυμπιακό δεν ισχύει αυτό. Διαχρονικά, ιστορικά. Εξ ου, άλλωστε, ο Ολυμπιακός είχε πάρει τέσσερα σερί πρωταθλήματα, από το 1980 έως το 1983, αλλά κι ένα πέμπτο, το 1987, σε μία εποχή που το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε «πράσινη» ΕΠΟ.

Για να το πούμε αλλιώς, με το περίφημο «παρασκήνιο» σε κόντρα, ο Ολυμπιακός συνέχιζε κι έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Όχι όλα, αλλά πάλι αυτός έπαιρνε τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα.

Άσχετο: Φοβερό αυτό με τη Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ο οποίος παρεμπιπτόντως στο μπαράζ με το Κονγκό ευστόχησε στη διαδικασία των πέναλτι. Με τη Νιγηρία να διαμαρτύρεται γιατί το Κονγκό έκανε βουντού στους πάγκους κατά την εκτέλεση των πέναλτι!

Ο Γιάρεμτσουκ αν μη τι άλλο έβγαλε θετική αύρα στην χθεσινή νίκη (2-0) της Ουκρανίας επί της Ισλανδίας, με τους Ουκρανούς να κερδίζουν το εισιτήριο για μία θέση στα μπαράζ για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού, που ήταν βασικός για 75 λεπτά στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι της Ουκρανίας, στη Γαλλία, μπήκε στο 69’ με το αποτέλεσμα στο 0-0 και με την παρουσία του βοήθησε στη διαμόρφωση του σκορ σε 2-0. Με την δε Γαλλία είχε βγει με το σκορ στο 0-1 και τελικά έγινε 0-4 στα τελευταία λεπτά.

