Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (17/11) στο Gazzetta
Sportday: «Δεν έπεισε!» ο Αλαφούζος με όσα είπε χθες. «Παγκόσμια υπόκλιση» για Μουζακίτη που κέρδισε το βραβείο Golden Boy Web
Livesport: «Ποιος πιστεύει» τον ισχυρό άνδρα του τριφυλλιού.
Φως των σπορ: «Τρίβει τα χέρια του» ο Μεντιλίμπαρ με την εμφάνιση των Ρέτσο και Μουζακίτη κόντρα στη Σκωτία. «Έκανα λάθος για τον Γιοβάνοβιτς» παραδέχτηκε ο Αλαφούζος σχετικά με την απόλυση του Σέρβου τεχνικού.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Σαφάρι για παιχταρά», η επιτακτική ανάγκη του μπασκετικού Ολυμπιακού να αποκτήσει guard.
Ώρα των σπορ: «Οι πρώτες επαφές» Ριμπάλτα και Νίκολιτς για τις μεταγραφικές ενισχύσεις του Ιανουαρίου.
