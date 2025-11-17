Η χθεσινή συνέντευξη του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Ιωάννη Αλαφούζου, ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Δεν έπεισε!» ο Αλαφούζος με όσα είπε χθες. «Παγκόσμια υπόκλιση» για Μουζακίτη που κέρδισε το βραβείο Golden Boy Web

Livesport: «Ποιος πιστεύει» τον ισχυρό άνδρα του τριφυλλιού.

Φως των σπορ: «Τρίβει τα χέρια του» ο Μεντιλίμπαρ με την εμφάνιση των Ρέτσο και Μουζακίτη κόντρα στη Σκωτία. «Έκανα λάθος για τον Γιοβάνοβιτς» παραδέχτηκε ο Αλαφούζος σχετικά με την απόλυση του Σέρβου τεχνικού.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Σαφάρι για παιχταρά», η επιτακτική ανάγκη του μπασκετικού Ολυμπιακού να αποκτήσει guard.

Ώρα των σπορ: «Οι πρώτες επαφές» Ριμπάλτα και Νίκολιτς για τις μεταγραφικές ενισχύσεις του Ιανουαρίου.