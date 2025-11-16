Η απάντηση Αλαφούζου στην ερώτηση του διευθυντή του Gazzetta, Δημήτρη Κωνσταντινίδη: «Ο Βγενόπουλος μου έλεγε να αφήσω την ομάδα να πέσει αλλά δεν μου πήγαινε η καρδιά»

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος απάντησε σε ερώτηση του διευθυντή του Gazzetta, Δημήτρη Κωνσταντινίδη για το αν μένει στην ομάδα λόγω του γηπέδου.

Ο Γιάννης Αλαφούζος απαντώντας σε ερώτηση του διευθυντή του Gazzetta, Δημήτρη Κωνσταντινίδη για το αν μένει λόγω και του γηπέδου ανέφερε τα εξής: «Να αποχωρήσω και να αφήσω έτσι τον Παναθηναϊκό; Άμα δεν άντεχα σημαίνει πως δεν θα μπορούσα. Δεν έχω την πρόθεση να εγκαταλείψω τον Παναθηναϊκό. Όταν ξεκίνησα ο Βγενόπουλος και κάποιος ακόμα ιδιοκτήτης, μου είπαν ότι θα πρέπει να έχω ένα αλεξίπτωτο για όταν δεν θα πετύχει η προσπάθεια που κάνεις. Με τον Βγενόπουλο μιλούσαμε. Μου έλεγε να αφήσω την ομάδα για να ξεχρεώσει. Δεν μου πήγαινε η καρδιά να πέσει στην Δ' Εθνική. Δεν θα το έκανα ποτέ».