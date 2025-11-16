Αλαφούζος: «Δεν υπάρχει υποψήφιος αγοραστής, είναι αποτυχία που δεν έχω κερδίσει πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό»
Ένα από τα σημεία που είχαν ενδιαφέρον στην συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αλαφούζου, ήταν το ιδιοκτησιακό και το αν υπάρχει κάποιος υποψήφιος αγοραστής με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να είναι ξεκάθαρος λέγοντας τα εξής: «Υπάρχει μόνο ένας επιχειρηματίας που μας έδωσε κάποτε 1 εκατ. ευρώ και συμβάλλει κάθε χρόνο με χορηγίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και αυτός είναι ο μοναδικός που έχει κάνει κάτι». Ο Γιάννης Αλαφούζος αναφερόταν στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο παρότι δεν θέλησε να αναφέρει το όνομά του.
Για τις μεγάλες επενδύσεις που έγιναν πριν την «πρίζα»: «Εγώ έχω την ευθύνη για όσα έγιναν του 2017. Για να κερδίσεις το πρωτάθλημα και να έχεις έσοδα πρέπει να έχεις μια καλή ομάδα. Ο Στραματσιόνι ήταν σαφώς λανθασμένη επιλογή. Θέλαμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα για να πάμε στο Champions League και να μεγαλώσουμε τα έσοδά μας. Προσπαθήσαμε και πήραμε ρίσκα. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς ρίσκα στην ζωή. Μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε το πρωτάθλημα κι αυτό είναι αποτυχία».
