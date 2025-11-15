Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για ένα παιδί του Ολυμπιακού που φαίνεται να έχει και ικανότητες αλλά και άστρο.

Πολύ χαρήκαμε φυσικά για την ανάδειξη του Χρήστου Μουζακίτη σε golden boy web της χρονιάς στην σχετική ψηφοφορία της Tuttosport! Για άλλη μία φορά δικαιώθηκα που βλέπω αυτό το παιδί να έχει και άστρο!

Οι ικανότητες του Μούζα δεν αμφισβητούνται από κανένα. Ένας αριστεροπόδαρος κεντρικός χαφ που μπορεί να υπηρετήσει καλά και τις δύο φάσεις του παιχνιδιού είναι ευλογία! Ένα παιδί που αμύνεται κι επιτίθεται καλά. Κόβει, κλέβει, πασάρει, παίζει κάθετα, σουτάρει και με καλά κτυπήματα και στις στατικές φάσεις. Δεν τα κάνει όλα αυτά πολύ καλά, αλλά τα κάνει από αρκετά καλά έως πολύ καλά-και μην ξεχνάμε, τα Χριστούγεννα θα γίνει 19 ετών!

Το ένα κομμάτι λοιπόν για τον Μούζα είναι η ικανότητα, το ταλέντο, η ποιότητα. Το άλλο, πιστεύω, είναι το άστρο! Η θετική αύρα που βγάζει ρε παιδί μου. Παίζοντας στις μικρές ομάδες του Ολυμπιακού σάρωνε κάθε χρόνο τα πρωταθλήματα! Μέχρι που έφτασε να πάρει το Γιουθ Λιγκ, τον πρώτο τίτλο ελληνικής ομάδας σε συλλογικό επίπεδο, πριν ενάμιση χρόνο, σε μία απίστευτη πορεία της Κ19, κόντρα σε Μπάγερν, Μίλαν και Ίντερ!!!

Από το ξεκίνημα της περσινής σεζόν μάλιστα καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού-κι έγινε βασικός πιο γρήγορα κι από τον Κωστούλα, που θεωρείται φαινόμενο και έκανε μεταγραφή 40 εκ. Ευρώ στην Πρέμιερ Λιγκ. Ο Μεντιλίμπαρ τον Μουζακίτη έβαλε στην αρχική ενδεκάδα από τις 29 Σεπτεμβρίου του 2024! Και τον διατήρησε βασικό, πάντοτε σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, σε άλλα 25 παιχνίδια πρωταθλήματος, Κυπέλλου και Γιουρόπα Λιγκ.

Με τον Ολυμπιακό του Μουζακίτη να κάνει νταμπλ για πρώτη φορά μετά από μία ολόκληρη δεκαετία! Με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί, ε; Και να βάζει το νικητήριο γκολ στο 94ο λεπτό επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατάκτηση του Κυπέλλου. Με τον Μούζα να συνεχίζει και φέτος στα βασικά πλάνα-ήδη έχει εφτά παιχνίδια στην αρχική ενδεκάδα, παρότι ο σύλλογος έδωσε 10 εκ. Ευρώ κι αγόρασε δύο κεντρικούς χαφ.

Κι εδώ και ένα χρόνο, από το Νοέμβριο του 2024, πριν καν τα 18 του, ο baby face του Ολυμπιακού έχει κάνει ντεμπούτο στην Εθνική Ελλάδας, καταγράφοντας έξι διεθνείς συμμετοχές με τον Γιοβάνοβιτς.

Φτου φτου φτου να μην το ματιάσουμε το παιδί!

Άσχετο:

Το Νο 1 κενό που έχει να καλύψει η Κ19 του Ολυμπιακού ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων της είναι ο σέντερ φορ. Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγγελάκη, μεταγραφή του καλοκαιριού από τον Αστέρα Τρίπολης, έχει στοιχίσει στην ομάδα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι καλό που ο Ορτέγκα εκμεταλλεύεται φέτος περισσότερο ένα από τα ωραία στοιχεία του παιχνιδιού του, την κάθετη πάσα με το αριστερό πόδι. Δεν είναι εύκολο να βρεις ακραίο μπακ με καλή κάθετη μπαλιά. Ο Αργεντίνος το έχει και περνάει αρκετές τέτοιες καλές πάσες, όπως το είδαμε και στον αγώνα με την Κηφισιά τις προάλλες, συνεργαζόμενος πολύ καλά κυρίως με τον Ποντένσε.

Γενικά ο Ορτέγκα έχει ανεβάσει τις στροφές του, τα γυρίσματα που κάνει μπαίνοντας στην περιοχή είναι αρκετά επικίνδυνα, ενώ μία βελτίωση του υπάρχει και στις σέντρες. Απλά πρέπει να είναι πιο προσεκτικός και να μην πουλάει μπάλες γιατί είναι τέτοιος ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού, που όταν χάνεται η μπάλα η ομάδα πίσω δεν είναι «γεμάτη» και μπορεί ο αντίπαλος να της βγάλει εύκολα αντεπίθεση-όπως επίσης έγινε στο παιχνίδι με την Κηφισιά, εξ ου και η σχετική μου αναφορά εδώ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😁