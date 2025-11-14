Το τετραήμερο ρεπό του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε με τους παίκτες της ΑΕΚ να επιστρέφουν στις προπονήσεις στα Σπάτα και αρκετούς να απουσιάζουν.

Βρισκόμαστε στο διάστημα της διακοπής για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων και όπως γίνεται αντιληπτό σε τέτοιες περιόδους λόγω και των πολλών απουσιών που υπάρχουν οι προπονητές δίνουν αρκετές μέρες ξεκούρασης προκειμένου οι παίκτες που δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις να αποφορτιστούν. Αυτό συνέβη και στην ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει τετραήμερο ρεπό από τις αρχές της εβδομάδας και τους κιτρινόμαυρους να επιστρέφουν το πρωί της Παρασκευής στα Σπάτα.

Οι παίκτες της ΑΕΚ έπιασαν ξανά δουλειά στο προπονητικό κέντρο, με το απουσιολόγιο βέβαια να είναι γεμάτο καθώς εννιά ποδοσφαιριστές λείπουν με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους. Στρακόσα, Ρότα, Γκρούγιτς, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος, Καλοσκάμης, Γιόβιτς και Πιερό αναμένονται από την επόμενη εβδομάδα να εντάσσονται σταδιακά στις προπονήσεις με την επάνοδό τους από τις Εθνικές τους ομάδες.

Ο Νίκολιτς αυτές τις μέρες δουλεύει με όσους έχει διαθέσιμους, περιμένοντας και την επάνοδο του Ζίνι που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του μετά τον μυϊκό τραυματισμό που τον έχει αφήσει εκτός το τελευταίο δίμηνο. Από εκεί και πέρα οι άλλες δύο απουσίες είναι οι γνωστές και αφορούν τον Ελίασον που είχε υποβληθεί πριν δυο εβδομάδες σε καθαρισμό στον μηνίσκο και τον Κουτέσα που έχει τεθεί εκτός με μυϊκό πρόβλημα.

Από την επόμενη εβδομάδα συνεπώς με την επιστροφή και των διεθνών θα αρχίσουν οι ρυθμοί να ανεβαίνουν σιγά σιγά καθώς την ΑΕΚ περιμένει ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα μέχρι τα Χριστούγεννα με συνεχόμενες αναμετρήσεις που θα δείξουν πολλά. Άλλωστε με την επανέναρξη η Ένωση έχει μια δύσκολη εβδομάδα καθώς έχει μπροστά της τον Άρη για το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη Φιορεντίνα στην Ιταλία για τη League Phase του Conference League και αμέσως μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.