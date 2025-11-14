Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Πεπ Μπιέλ έπεισαν τη Σαρλότ να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του και να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.

Μετά από περίπου τρία χρόνια, ο Πεπ Μπιέλ θα αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό καθώς η Σαρλότ ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που είχε στον δανεισμό του 29χρονου μεσοεπιθετικού και θα τον κρατήσει με κανονική μεταγραφή.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Ισπανού ποδοσφαιριστή και ο εξαιρετικός απολογισμός του με 10 γκολ και 11 ασίστ σε συνολικά 26 συμμετοχές στο MLS έπεισαν την ομάδα της Αμερικής για να τον αγοράσει από τους Πειραιώτες και να τον κρατήσει μόνιμα και με το τέλος του δανεισμού του.

Με τους «ερυθρόλευκους» ο Μπιέλ μέτρησε 59 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 12 γκολ και 8 ασίστ ενώ είχε αγωνιστεί ως δανεικός χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία με την Άουγκσμπουργκ.