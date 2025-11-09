Μαυρίας στο Gazzetta: «Το γκολ είναι αφιερωμένο στην κόρη μου, ο Αναστασίου μας έδωσε εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση»

Ο Χάρης Μαυρίας μίλησε στο Gazzetta για την αφιέρωση του γκολ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και στάθηκε στο πως το πλάνο του Γιάννη Αναστασίου βοηθάει τον Παναιτωλικό να ξεδιπλώσει τις επιθετικές αρετές του.

Ο Χάρης Μαυρίας έλειψε πολύ από τον Παναιτωλικό στο πρώτο διάστημα της σεζόν, όμως πλέον είναι «μάχιμος». Ο Έλληνας ακραίος μπακ αφού ξεπέρασε τον μυικό τραυματισμό του έχει γίνει εκ νέου πρωταγωνιστής των Αγρινιωτών και μάλιστα σκόραρε το πρώτο του φετινό γκολ στην ευρεία νίκη επί της ΑΕΛ Novibet, στο Αγρίνιο.

O 31χρονος εκ των αρχηγών των Καναρινιών αφού έκανε το 2-0 κόντρα στους Λαρισαίους έδειξε την εξέδρα κι όπως ανέφερε στο Gazzetta αφιέρωσε το γκολ που... χρωστούσε στην κόρη του.

Από εκεί και πέρα ο Μαυρίας αναφέρθηκε στην αγωνιστική του επάνοδο αλλά και στη μεγάλη αλλαγή που έχει φέρει στην ομάδα το επιθετικό πλάνο του Γιάννη Αναστασίου, το οποίο βοηθάει στην ανάδειξη των μεσοεπιθετικών «ατού» της ομάδας.

«Όλα γίνονται με σκοπό η ομάδα να κάνει το επόμενο βήμα»

Χάρη συγχαρητήρια για την ευρεία νίκη επί της ΑΕΛ Novibet. Θεωρείς πως το ματς ήταν τόσο εύκολο όσο φαίνεται από το σκορ;

«Σίγουρα όταν ένα παιχνίδι τελειώνει με 3-0 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε εύκολο, όμως δεν είναι έτσι. Θεωρώ πως έπρεπε να ήμασταν συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας που ξέραμε πως θα έρθουν. Πιστεύω πως ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί κι αυτό κάνει τη διαφορά. Παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο και στο τέλος επικρατήσαμε».

Πέτυχες το δεύτερο γκολ και έδειξες κάποιον στην κερκίδα. Που το αφιέρωσες;

«Έδειξα την οικογένεια μου. Εκεί ήταν η γυναίκα μου, με τον γιο μου και την κόρη μου. Το συγκεκριμένο γκολ ήταν αφιερωμένο στην κόρη μου επειδή το τελευταίο που έβαλα την περασμένη σεζόν το αφιέρωσα στον γιο μου. Αυτό ήταν για εκείνη.

Από εκεί και πέρα είμαι χαρούμενος που η ομάδα κέρδισε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το γκολ βοήθησε την ομάδα κι όλα γίνονται με σκοπό η ομάδα να κάνει το επόμενο βήμα. Αυτό ευελπιστούμε όλοι».

«Συνειδητοποιήσαμε πως θα πρέπει να είμαστε πιο υπομονετικοί»

Η αρχή της σεζόν ήταν δύσκολη για σένα. Είχες έναν τραυματισμό που σε άφησε εκτός για αρκετά ματς, όμως πλέον επέστρεψες, είσαι βασικός και τώρα σκόρερ. Πως νιώθεις;

«Για κάθε ποδοσφαιριστή είναι δύσκολο να τραυματίζεται στην αρχή της σεζόν, να χάνει ένα μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας και τα φιλικά. Προσπαθώ να καλύψω αυτό το χαμένο έδαφος.

Εννοείται με βοηθάνε τα παιχνίδια. Βρίσκω σιγά σιγά τον εαυτό μου. Χρειάζομαι ακόμα αρκετή δουλειά για να φτάσω στα στάνταρ που έχω συνηθίσει. Θεωρώ πως σιγά σιγά θα αλλάξει αυτό».

Την προηγούμενη διετία συνεργάστηκες με τον Γιάννη Πετράκη και πλέον έκλεισε ένας μήνας που η ομάδα δουλεύει ξανά με τον Γιάννη Αναστασίου. Τι έχει αλλάξει;

«Εννοείται πως ο κύριος Γιάννης Πετράκης έδωσε πάρα πολλά στην ομάδα. Αυτό που μπορώ να πω για τον κόουτς Γιάννη Αναστασίου είναι πως έχει φέρει ένα επιθετικογενές πλάνο.

Μας έχει δώσει την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση να κρατάμε την μπάλα. Αυτό φαίνεται περισσότερο στο γήπεδο. Αυτό κάνει τη διαφορά επειδή έχουμε μεσοεπιθετικά παίκτες με πολύ ταλέντο».

Ο κύριος Αναστασίου τόσο μετά το ματς με την ΑΕΚ, όσο και μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet στάθηκε στο κομμάτι πως η ομάδα δεν πρέπει να παρουσιάζεται φοβική στο παιχνίδι της. Τι σας έχει πει για αυτό;

«Με την ΑΕΚ ξέραμε πως θα έπρεπε να αμυνθούμε περισσότερο, όμως ίσως φοβηθήκαμε περισσότερο από όσο έπρεπε με την μπάλα στα πόδια. Αυτή την εβδομάδα συνειδητοποιήσαμε πως θα πρέπει να είμαστε πιο υπομονετικοί με την μπάλα και να δημιουργούμε ευκαιρίες μέσα από ποδόσφαιρο κατοχής».