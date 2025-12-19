Βόλος: Με δυο επιστροφές και τρεις απουσίες κόντρα στον Παναιτωλικό
Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τον οποίο θα κλείσει τις υποχρεώσεις του για το 2025. Ο Χουάν Φεράντο έχει δυο επιστροφές αλλά και τρεις απουσίες για το ματς με τους Αγρινιώτες.
Ο Σαΐντ Χάμουλιτς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ ο Γιάννης Κάργας εξέτισε την μια αγωνιστική της ποινής του στο ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Από την άλλη εκτός αποστολής είναι οι Κάρλες Σόρια και Τζόκα, ενώ ο Νούριο Φορτούνα έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της Ανγκόλας για το Copa Africa.
Η αποστολή του Βόλου
Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Κύρκος, Μαρτίνες, Πίντσι, Ασεχνούν, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί, Χάμουλιτς.
