Η αποστολή του Βόλου για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τον οποίο θα κλείσει τις υποχρεώσεις του για το 2025. Ο Χουάν Φεράντο έχει δυο επιστροφές αλλά και τρεις απουσίες για το ματς με τους Αγρινιώτες.

Ο Σαΐντ Χάμουλιτς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ ο Γιάννης Κάργας εξέτισε την μια αγωνιστική της ποινής του στο ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Από την άλλη εκτός αποστολής είναι οι Κάρλες Σόρια και Τζόκα, ενώ ο Νούριο Φορτούνα έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της Ανγκόλας για το Copa Africa.

Η αποστολή του Βόλου

Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Κύρκος, Μαρτίνες, Πίντσι, Ασεχνούν, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί, Χάμουλιτς.