Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια την ερχόμενη Τετάρτη (14/1) στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας σε μονό ματς.

Ο ΟΦΗ είναι οι 8η ομάδα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Κρητικοί απέκλεισαν τον Αστέρα AKTOR και θα αντιμετωπίσουν στους «8» την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια σε μονό ματς σε μια εβδομάδα από σήμερα.

Ο αγώνας της «ΟPAP Arena» θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου στις 17:00. Θυμίζουμε και σε αυτό το γύρο τα ματς είναι μονά και εάν δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια τότε η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στα πέναλτι.

H oμάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του Λεβαδειακός - Κηφισιά, σε διπλά ματς.

Το πρόγραμμα της φάσης των «8» του Κυπέλλου Ελλάδας - Τετάρτη 14 Ιανουαρίου:

15:00: Λεβαδειακός - Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ -ΟΦΗ

18:30: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός - Άρης

Ημιτελικοί

Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου. Οι αγώνες θα είναι διπλοί με παράταση και πέναλτι.

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός : ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/Άρης

: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/Άρης 2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό