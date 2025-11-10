Η ανάρτηση της Κηφισιάς για την παρθενική κλήση του Ανδρέα Τεττέη στην Εθνική Ελλάδας.

Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Ανδρέας Τεττέη είναι ο αντικαταστάτης του Φώτη Ιωαννίδη στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας για τα ματς του Νοεμβρίου και πλέον η κλήση του εκ των αρχηγών της Κηφισιάς πήρε επίσημη μορφή.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων με ανάρτηση της έστειλε το μήνυμα της για την παρθενική κλήση του Έλληνα φορ στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, κάνοντας λόγο για τη σκληρή δουλειά και το πάθος που οδήγησαν σε αυτή τη δικαίωση.

Ο μεγαλωμένος στην Κυψέλη με ρίζες από την Γκάνα και τη Σιέρα Λεόνε φορ μετράει την τρέχουσα σεζόν 6 γκολ σε 12 εμφανίσεις, ενώ στο πρωτάθλημα έχει 4 ασίστ και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας μαζί με Τσάπρα και Παλάσιος του Λεβαδειακού.

Θυμίζουμε πως από την 1η Γενάρη ο Τεττέη θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, καθώς το Τριφύλλι επένδυσε πάνω από 3 εκατομμύρια για να αγοράσει από την Κηφισιά τόσο τον 24χρονο επιθετικό, όσο και τον Παύλο Παντελίδη.

Η ανάρτηση τη Κηφισιάς

«Aπίστευτη τιμή και πραγματική ευλογία να σε επιλέγει η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σκληρή δουλειά και πάθος — όλα οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή. Τα όνειρα πραγματικά γίνονται πραγματικότητα! Συγχαρητήρια, Ανδρέα!».