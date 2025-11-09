Μεντιλίμπαρ για Ζέλσον: «Μας αρέσει πολύ και βοηθάει πολύ στην επίθεση και σημαντικά στην άμυνα»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου μετά το Κηφισιά - Ολυμπιακός στάθηκε στον Ζέλσον ενώ στις τηλεοπτικές δηλώσεις είχε μιλήσει για τον Νασιμέντο.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς εκτός έδρας με 1-3:

- Ήταν φανερό πως η ομάδα ήταν απογοητευμένη το βράδυ της Τρίτης με την PSV, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να παρουσιάσουν οι παίκτες αυτήν τη συγκέντρωση που είδαμε με την Κηφισιά;

Ποτέ δεν είναι εύκολο, όμως είναι μία εντελώς διαφορετική διοργάνωση. Έπρεπε να το ξεπεράσουμε και να προετοιμαστούμε. Είδαμε ότι υπήρχε απογοήτευση εκείνο το βράδυ, αλλά εγώ δεν ήμουν απογοητευμένος γιατί είχαμε κάνει ένα καλό ματς, όπως και τώρα με την Κηφισιά κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Δεχτήκαμε μόνο μία φάση πέρα από το γκολ, κερδίσαμε και αυτό μας κάνει χαρούμενους.

- Ένα σχόλιο για τον Ζέλσον Μαρτίνς των τελευταίων αγώνων.

Είναι κάτι που συμβαίνει, να παρουσιάζεται καλός ένας παίκτης όταν προσπαθεί τόσο πολύ και εμείς από την πλευρά μας του ζητάμε συνεχώς παραπάνω πράγματα. Όμως δε θέλουμε να του λέμε πολλά και να τον αλλάξουμε, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που μας αρέσει πολύ και βοηθάει πολύ στην επίθεση, όπως επίσης μπορεί να μη φαίνεται τόσο αλλά βοηθάει σημαντικά και στην άμυνα.

- Και ένα σχόλιο για την παρουσία του Νασιμέντο.

Κέρδισε μόνος του τη συμμετοχή του με τις προπονήσεις και τη δουλειά που έχει κάνει. Του μιλάμε συνεχώς και θέλουμε να βελτιώσει κάποια πράγματα και σίγουρα θα το κάνει γιατί είναι ένας έξυπνος παίκτης. Για αυτό μπήκε στους αγώνες, γιατί μας έδειξε ότι μπορεί να κάνει πράξη τα όσα δουλεύουμε στην προπόνηση και μας βοηθάει αρκετά.

Στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV ο Βάσκος είπε αρχικά: «Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήμασταν καλύτεροι, αλλά δεν ήμασταν καλοί στο ξεκίνημα των δύο ημιχρόνων. Στο ξεκίνημα η Κηφισιά είχε μία πολύ καλή ευκαιρία και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου δεχθήκαμε το γκολ. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε».

Για τον Νασιμέντο και το εάν τον προβληματίζει για το ποιους θα ξεκινά στα παιχνίδια: «Όχι, κανένα πρόβλημα. Μου αρέσει να έχω όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους και να αποδίδουν καλά. Αυτό λύνει τα προβλήματα. Μπορώ να κάνω κορώνα γράμματα, να πει κορώνα ο ένας, γράμματα ο άλλος και να μπει όποιος κερδίσει. Θέλω να έχω πολλές επιλογές. Ο Νασιμέντο ήταν εκτός για καιρό και περίμενε την ευκαιρία του, την οποία εκμεταλλεύτηκε».