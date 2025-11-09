Ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού για ακόμα έναν αγώνα μετά την Αϊντχόφεν έδειξε πώς παραμένει σε ανοδική πορεία και ήταν πρακτικά αυτός που έδωσε τη νίκη με το 1-3 με την Κηφισιά. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Αποστολή εξετελέσθη για τον Ολυμπιακό παρότι ισοφαρίστηκε προσωρινά με το 1-1 του Παντελίδη στη Νεάπολη και πέρασε ένα κάπως ζόρικο διάστημα απέναντι σε μία ομάδα όπως η Κηφισιά που έχει δείξει πώς αποτελεί σκληρό καρύδι για όλους τους μεγάλους. Το Κηφισιά - Ολυμπιακός έτσι και αλλιώς δεν θα ήταν τόσο εύκολη αγωνιστική υπόθεση για τους Πειραιώτες που εν τέλει και το ματς πήραν - παρότι τους ακυρώθηκε λανθασμένα το γκολ του Ρέτσου στη φάση που θα γινόταν το 0-2 - και κέρδη από μεριάς προσώπων είχαν.

Το βασικό αγωνιστικό κέρδος - σε μία αναμέτρηση όπου οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να είχαν βάλει και άλλα γκολ - έχει να κάνει με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος στα καλά του δείχνει το πόσο υψηλού επιπέδου παίκτης παραμένει. Μετά την πολύ καλή του παρουσία στο 1-1 με την Αϊντχόφεν συνέχισε με ένα σερί 2 αγώνων με πολύ καλό πρόσημο. Απέναντι στην Κηφισιά ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις που έκριναν τον αγώνα. Πήρε τα 2 πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ελ Καμπί και κέρδισε και την αποβολή του Μαϊντάνα.

Είχε και ιδιαίτερα καλά τελειώματα παρότι δεν σκόραρε στην εστία του Ραμίρες. Ο Ζέλσον - όπως ξέρουμε - είναι παίκτης που θέλει χώρο αλλά και αλλαγές πλευράς για να λειτουργήσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Σίγουρα δε τον βοηθά πολύ η παρουσία του Ποντένσε στην 11άδα.

Τα δικαιολογημένα χαμόγελα για τον Ντιόγκο Νασιμέντο

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μπορεί αμυντικά ή τακτικά να μην είναι σούπερ, πλην όμως στο δημιουργικό και το επιθετικό σκέλος ο αγώνας με την Κηφισιά του βγήκε για τα καλά. Εκτός από το γκολ - που ήταν υπέροχο - έφτιαξε φάσεις για τους συμπαίκτες του όπως αυτή με το δοκάρι του Ελ Καμπί και γενικά προσπάθησε για τα καλά.

Ήταν πρακτικά η πρώτη τόσο καλή και γεμάτη παρουσία του Ντιόγκο Νασιμέντο ως προς τα καλά του στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν. Ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ εξάλλου μιλώντας στην κάμερα της COSMOTE TV για τον Νασιμέντο και το εάν τον προβληματίζει το με ποιούς θα ξεκινά στα παιχνίδια απάντησε: «Όχι, κανένα πρόβλημα. Μου αρέσει να έχω όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους και να αποδίδουν καλά. Αυτό λύνει τα προβλήματα. Μπορώ να κάνω κορώνα γράμματα, να πει κορώνα ο ένας, γράμματα ο άλλος και να μπει όποιος κερδίσει. Θέλω να έχω πολλές επιλογές.

Ο Νασιμέντο ήταν εκτός για καιρό και περίμενε την ευκαιρία του, την οποία εκμεταλλεύτηκε». Λόγια που δείχνουν και την ικανοποίηση του Μεντιλίμπαρ που ποτέ δεν χαρίζεται στους παίκτες του σε επίπεδο θετικών σχολίων.

