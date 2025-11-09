Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος πήρε θέση στο Παγκρήτιο και βρίσκεται κοντά στην ομάδα και στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Σταθερά κοντά στην ΑΕΚ σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος από το μεσημέρι της Κυριακής βρίσκεται στο Ηράκλειο.

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης έφτασε με ιδιωτική πτήση και λίγη ώρα πριν τη σέντρα πήρε τη θέση του στο Παγκρήτιο για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με τον ΟΦΗ.

Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ο Ηλιόπουλος είχε συνομιλίες στη φυσούνα με στελέχη των κιτρινόμαυρων, αλλά και του ΟΦΗ, ενώ χαιρέτισε και τους παίκτες της ΑΕΚ.