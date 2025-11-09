Το γκολ που σημείωσε ο Μουζακίτης, αλλά ακυρώθηκε (vid)

Ο Ολυμπιακός σημείωσε γκολ με τον Μουζακίτη στο 19ο λεπτό, όμως το τέρμα αυτό ακυρώθηκε ύστερα από έλεγχο του VAR.

Ο Ολυμπιακός κατόρωθσε να βρει ένα γκολ νωρίς στον αγώνα με την Κηφισιά, όταν ο Χρήστος Μουζακίτης σκόραρε με ωραίο πλασέ από τα όρια της περιοχής στο 19ο λεπτό. Ωστόσο αυτό το τέρμα δεν μέτρησε τελικά, μετά από παρέμβαση του VAR.

Ο Ποντένσε μπήκε στην περιοχή από πλάγια αριστερά, απέφυγε τους αντιπάλους κι έκανε το γύρισμα, η πάσα του κόπηκε από τους αμυντικούς, ο Τσικίνιο μάζεψε κι έστρωσε με πάσα στον επερχόμενο Μουζακίτη, που μ' ένα ωραίο πλασέ στην κίνηση άνοιξε το σκορ για τους «ερυθρολεύκους».

Ο VAR τσέκαρε την φάση και διαπίστωσε πως η μπάλα είχε περάσει την γραμμή του άουτ προτού καταφέρει να την γυρίσει ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού κι έτσι εκείνος αναγκάστηκε να ακυρώσει το γκολ που σημείωσε ο νεαρός Έλληνας μέσος των Πειραιωτών και να δείξει κόρνερ.