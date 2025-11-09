Γνωστοποιήθηκαν οι αποφάσεις του Ισπανού τεχνικού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε επίπεδο επιλογών του για την 11άδα στο παιχνίδι Κηφισιά - Ολυμπιακός. Βασικός ο Νασιμέντο.

Επί των προσώπων βασικός στον Ολυμπιακό για τον αγώνα με την Κηφισιά χρίστηκε ο Ντιόγκο Νασιμέντο. Η αρχική διάταξη του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά: στο τέρμα ο Τζολάκης, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέι, κέντρο με Μουζακίτη, Ντιόγκο Νασιμέντο και μπροστά τους τον Τσικίνιο, άκρα με Ποντένσε και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Ταρέμι, Γιαζίτζι, Μπρούνο και Καμπελά.