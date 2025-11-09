Ολυμπιακός: Οι αρχικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το ματς με Κηφισιά, βασικός ο Ντιόγκο Νασιμέντο
Επί των προσώπων βασικός στον Ολυμπιακό για τον αγώνα με την Κηφισιά χρίστηκε ο Ντιόγκο Νασιμέντο. Η αρχική διάταξη του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά: στο τέρμα ο Τζολάκης, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέι, κέντρο με Μουζακίτη, Ντιόγκο Νασιμέντο και μπροστά τους τον Τσικίνιο, άκρα με Ποντένσε και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.
Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Ταρέμι, Γιαζίτζι, Μπρούνο και Καμπελά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.